Italia, donna in fin di vita dopo pestaggio: fermato il padre

Ha picchiato senza pietà la figlia, in casa, con calci e pugni che hanno ridotto in fin di vita la donna. Il tutto sotto gli occhi della moglie, madre della vittima, che non è riuscita a fermare la violenza. Sono stati allertati i carabinieri, che hanno trovato l’aggressore ancora nei pressi della casa e lo hanno bloccato. Per lui l’accusa è di tentato omicidio. L’episodio è avvenuto oggi a Forio, uno dei sei comuni dell’isola di Ischia.

La donna, 36 anni, è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Anna Rizzoli, nella vicina Lacco Ameno: i medici l’hanno ricoverata in codice rosso con ferite multiple, contusioni diffuse e lesioni interne compatibili con un pestaggio di particolare violenza. I sanitari del Rizzoli hanno immediatamente attivato il protocollo d’emergenza, sottoponendo la paziente a un delicato intervento chirurgico per contenere i danni agli organi interni. Le sue condizioni restano critiche e la prognosi è riservata: i medici la ritengono al momento in pericolo di vita.

I carabinieri stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione e verificare eventuali precedenti episodi di violenza o tensioni all’interno del nucleo familiare. Il fermato, padre della vittima, ha 58 anni. Vive con il resto della famiglia in un’abitazione a Forio: qui i militari hanno trovato la vittima con evidenti segni di lesioni e fratture al volto e al corpo. ù

Il padre è stato rintracciato poco lontano e bloccato. All’interno dell’appartamento i carabinieri hanno trovato diverse tracce tracce di sangue. La madre, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, era presente al momento dell’aggressione, ma non è riuscita a fermare l’uomo. La donna, di 56 anni, è ora accanto alla figlia la cui vita è appesa a un filo.