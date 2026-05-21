Il Rally di Caltanissetta scalda i motori: nel 2026 torna la grande sfida sulle strade del Nisseno

CALTANISSETTA – Il Rally di Caltanissetta torna protagonista nel 2026 e si prepara a vivere un nuovo fine settimana di sport, passione e promozione del territorio. La 24ª edizione del Rally di Caltanissetta e il 10° Historic Rally di Caltanissetta, organizzati dalla DLF Academy, sono in programma nel weekend del 27 e 28 giugno 2026.

Un appuntamento ormai consolidato nel panorama motoristico siciliano, capace negli anni di richiamare equipaggi, team, addetti ai lavori e tanti appassionati. Le strade del Nisseno torneranno così a trasformarsi in un palcoscenico sportivo a cielo aperto, con prove speciali tecniche e spettacolari pensate per esaltare le capacità dei concorrenti e offrire al pubblico un grande spettacolo.

La gara moderna sarà valida per la Coppa Rally di Zona 9ª Zona e per il Campionato Siciliano Rally, confermando il peso dell’appuntamento all’interno della stagione rallistica regionale. Accanto alla competizione moderna, spazio anche al 10° Historic Rally di Caltanissetta, riservato alle vetture storiche e valido per il Campionato Siciliano Rally Auto Storiche.



“Siamo felici di proseguire questo progetto e di portare avanti il Rally di Caltanissetta con una nuova edizione – dichiara Delfino La Ferla, direttore sportivo della DLF Academy –. L’obiettivo resta quello di valorizzare il territorio attraverso lo sport, offrendo un evento ben organizzato, capace di attrarre partecipanti e spettatori e di confermare Caltanissetta tra gli appuntamenti di riferimento del motorsport siciliano”.

Anche per il 2026 l’organizzazione punta a confermare gli standard raggiunti nelle ultime edizioni, con particolare attenzione alla logistica, all’accoglienza degli equipaggi e alla qualità complessiva dell’esperienza di gara.

Il Rally di Caltanissetta non sarà soltanto competizione, ma anche occasione di promozione per la città e per l’intero comprensorio, grazie all’indotto generato durante il weekend e al coinvolgimento di attività, istituzioni e comunità locali.

Tutte le informazioni utili per concorrenti, team, pubblico e addetti ai lavori saranno disponibili sul sito ufficiale www.rallycaltanissetta.it⁠�, dove verranno pubblicati programma, documenti, comunicazioni e aggiornamenti. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo info@dlfacademy.it.