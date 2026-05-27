Honda SH125, 25 anni celebrati tra arte, marmo e sostenibilità

(Adnkronos) – Honda celebra i 25 anni dello storico SH125 con un progetto che unisce arte contemporanea, innovazione industriale e sostenibilità. Per l’occasione nasce “Hanami”, una scultura in marmo in scala 1:1 realizzata dall’artista Filippo Tincolini, affiancata dal concept SH125i Marmo, sviluppato nello stabilimento Honda di Atessa con materiali riciclabili e soluzioni produttive innovative. Dal 2001 l’Honda SH125 rappresenta uno dei pilastri produttivi dello stabilimento italiano di Atessa e continua a essere uno dei modelli più riconoscibili della mobilità urbana europea. Honda ha scelto di celebrare questo traguardo trasformando lo scooter in un simbolo artistico e culturale, mantenendo al centro il concetto di semplicità funzionale che ne ha decretato il successo. La scultura “Hanami”, scolpita da un unico blocco di marmo, interpreta le forme dello scooter attraverso il linguaggio artistico del “non-finito” michelangiolesco. L’opera richiama la tradizione giapponese dell’osservazione della fioritura dei ciliegi, con dettagli sakura inseriti sulla carrozzeria e sulle ruote. Il risultato è un dialogo tra cultura giapponese, design italiano e identità Honda. Accanto alla scultura trova spazio il concept SH125i Marmo, sviluppato dagli ingegneri Honda utilizzando una speciale resina acrilica riciclabile capace di riprodurre l’effetto visivo delle venature del marmo direttamente sulle carene dello scooter. Il progetto punta anche sulla sostenibilità produttiva. Il colore viene integrato nel materiale già in fase di stampaggio, eliminando il tradizionale processo di verniciatura e contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2 e degli sprechi industriali. Honda sottolinea inoltre come lo stabilimento di Atessa stia investendo in energia solare, riduzione dei consumi e processi produttivi a basso impatto ambientale. Attraverso una serie di video dedicati al progetto, Honda racconta la nascita delle due opere e il percorso creativo che collega artigianato, design industriale e mobilità urbana moderna. Un’iniziativa che trasforma lo scooter SH125 da semplice mezzo di trasporto a oggetto capace di raccontare design, innovazione e identità europea.

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