Caltanissetta, Stagione Teatrale Nazionale “Turi Ferro”: il 26 maggio al Teatro Regina Margherita lo spettacolo “Il piacere dell’onestà”

Martedì 26 maggio ore 21,00 al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta ultimo appuntamento della Stagione Teatrale Nazionale “Turi Ferro” organizzata dal Teatro Stabile Nisseno diretto da Giuseppe Speciale. La Stagione Nazionale “Turi Ferro” nella Stagione 2025/2026 ha registrato il record delle presenze in abbonamento, ben 285 abbonati e con tutti gli spettacoli in sold-out. A chiudere la Stagione sarà uno dei capolavori più significativi di Luigi Pirandello “Il piacere dell’onestà”, Opera intensa e profondamente attuale. Il piacere dell’onestà mette a nudo le contraddizioni dell’animo umano e le maschere della società borghese, indagando con lucidità e ironia il fragile equilibrio tra verità e apparenza. Attraverso le vicende dei protagonisti, Pirandello invita il pubblico a riflettere sul valore dell’integrità morale e sulla tensione costante tra ciò che mostriamo agli altri e ciò che siamo davvero. Protagonista dello spettacolo è Pippo Pattavina nel ruolo di Angelo Baldovino, uomo disilluso e ai margini della società, capace con il proprio rigore morale di ribaltare convenzioni e ipocrisie borghesi. Accanto a lui, Francesca Ferro interpreta Agata, figura centrale di un intreccio che ruota attorno a un matrimonio di facciata destinato a trasformarsi in una vera e propria sfida etica. Baldovino, accettando di salvare la reputazione della donna, impone un’inattesa e rigorosa onestà a chi vive di compromessi e apparenze, smascherando dinamiche sociali e ribaltando i rapporti di potere. Una riflessione amara e attualissima sulla morale, sull’identità e sul peso delle convenzioni sociali. La regia di Guglielmo Ferro sceglie un linguaggio sobrio e contemporaneo, capace di restituire con forza l’attualità del testo pirandelliano e di coinvolgere il pubblico in una lettura intensa e moderna dell’opera. Lo spettacolo è organizzato dal Teatro Stabile Nisseno, impegnato nella promozione e valorizzazione della cultura teatrale nel territorio da oltre 40 anni. Appuntamento dunque il 26 maggio alle ore 21:00 al Teatro Comunale Regina Margherita di Caltanissetta per una serata dedicata al grande teatro d’autore e all’intramontabile genialità di Luigi Pirandello.