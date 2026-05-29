Sommatino. L’amministrazione comunale si complimenta con gli alunni del “Nino Di Maria” per i riconoscimenti ottenuti al Concorso “Ferro” di Scicli

SOMMATINO. L’Amministrazione Comunale esprime le più vive congratulazioni agli alunni dell’Indirizzo Musicale della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Nino Di Maria di Sommatino per gli straordinari risultati ottenuti in occasione del Concorso Musicale “Paolo Ferro” svoltosi a Scicli.

I giovani musicisti del nostro istituto si sono distinti nelle diverse categorie strumentali, conquistando importanti riconoscimenti che premiano il loro talento, l’impegno quotidiano e la passione per la musica. Risultati che rendono orgogliosa l’intera comunità di Sommatino e che confermano il valore educativo e culturale dell’Indirizzo Musicale.

Un sentito plauso va ai docenti che, con dedizione e professionalità, accompagnano i ragazzi nel loro percorso artistico e formativo: la prof.ssa Elena Rossana Piserà per il pianoforte, la prof.ssa Graziana Crinò per il flauto traverso, il prof. William Portalone per il violino e il prof. Marcello Giugno per la chitarra.

Un particolare ringraziamento e apprezzamento viene inoltre rivolto alla Dirigente Scolastica, dott.ssa Ambrosiano, per l’attenzione, il sostegno e l’impegno costante dedicati alla valorizzazione dell’Indirizzo Musicale, autentico punto di riferimento educativo e culturale per tanti giovani del nostro territorio. Grazie alla sua sensibilità e alla collaborazione con il corpo docente, la musica continua ad essere uno straordinario strumento di crescita, formazione e inclusione per gli studenti dell’istituto.

A ricevere i premi e a rappresentare con orgoglio Sommatino sono stati: Lara Fazio, Giuseppe Maria Indorato, Aurora Comparato, Giuseppe Castellano, Salvatore Vendra, Francesca Ballanza, Amedeo La Bella, Maria Giorgia Belli, Francesco Bellini, Giuseppe Maira, Giorgia Belli, Lisa Fazio, Emanuel Cammarata, Francesco Pirrello, Matilde Gambino, Salvatore Marotta, Mirel Mastrosimone, Chiara Milazzo, Giuseppe Ruta, Mikol Di Blasi e Miriam Belli, protagonisti di brillanti esibizioni solistiche e d’insieme che hanno ricevuto il plauso della giuria.

Un riconoscimento importante è stato inoltre ottenuto dall’Orchestra dell’Indirizzo Musicale, composta dagli studenti: Joud El-Habachi, Alberto Veneziano, Carmelo Di Vincenzo, Sarah Rita Vendra, Marta Ambrosiano, Iris Virgone, Mattia Liborio Drogo, Brenda Santoro, Aurora Leone, Walter Pasquale Indorato, Emanuele Giugno, Evelyn Cianci, Carola Ferraro, Ludovica Tornabene, Vincenzo Indorato, Emmanuel Sanfilippo, Iole Paci, Mariam Bounou, Edoardo Domante, Giuseppe Vella, Melissa Podda, Francesca Curatolo, Gloria Vecchio, Giovanna Virgone, Mattia Monaco, Giorgio Valenza e Francesco Giugno, insieme agli alunni già premiati nelle altre categorie.

A tutti loro va l’abbraccio e l’ammirazione dell’Amministrazione Comunale per aver portato alto il nome di Sommatino attraverso la musica, l’impegno e il talento. Complimenti ai ragazzi, ai docenti, alla dirigente scolastica e alle famiglie per questo importante traguardo che rende orgoglioso tutto il nostro paese”.