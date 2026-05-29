SuperEnalotto, Sicilia senza “6” da tre anni: boom di giocate nelle ricevitorie fortunate a Caltanissetta e Palermo

CALTANISSETTA. In Sicilia continua la caccia al “6” del SuperEnalotto e, ad oltre tre anni dall’ultima vincita milionaria nell’isola, le giocate registrano una forte crescita. “Dopo il “6” al SuperEnalotto le giocate si sono triplicate” racconta ad Agipronews Alessio Salamone, titolare del punto vendita “Tabacchi” di via Gaetano La Loggia 186, a Palermo, dove il 16 febbraio 2023 fu centrata una quota del jackpot record (il più alto nella storia del SuperEnalotto) da oltre 371 milioni di euro.

Quel giorno uno dei novanta giocatori che parteciparono al sistema “Una Buona Stella”, distribuito tramite la Bacheca dei Sistemi, acquistò proprio nella ricevitoria palermitana una delle quote vincenti da 5 euro. A ciascuno dei vincitori andarono circa 4,1 milioni di euro. “Stampai proprio io la cedola vincente e fu una casualità, perché quel giorno non dovevo neanche lavorare”, ricorda Salamone, spiegando che da quel momento il numero di clienti è aumentato sensibilmente. “Dopo aver scoperto che la fortuna era passata dal nostro punto vendita, sono stati tantissimi i curiosi che sono venuti qui, molti dei quali hanno deciso di tentare la sorte. Oltre ai clienti abituali, che continuano a giocare la loro combinazione del cuore, sono arrivati anche molti giocatori dai paesi limitrofi”.

Secondo il tabaccaio palermitano, l’aumento delle giocate avrebbe interessato anche altri punti vendita. “Confrontandomi con altri colleghi ho riscontrato lo stesso incremento, soprattutto legato ai sistemi di gioco condivisi”, sottolinea.

Un fenomeno simile accade anche a Caltanissetta, dove il 18 aprile 2018 fu centrato uno dei jackpot più alti nella storia del SuperEnalotto: oltre 130 milioni di euro vinti presso l’Edicola Totip Tris Uno di via Vitaliano Brancati. “Dopo quella vincita non sono mancati né i curiosi né i nuovi giocatori”, racconta la titolare del punto vendita. “Siamo in una zona di passaggio – spiega l’esercente – e sono stati diversi i passanti che si sono fermati da noi.”

Sull’identità dei vincitori resta però il massimo riserbo. “Non sappiamo chi sia”, spiegano sia da Palermo sia da Caltanissetta. Ma il titolare dell’esercizio nel capoluogo siciliano rivela un piccolo aneddoto legato alla vincita del 2023: “Non conosciamo il fortunato giocatore, ma dopo la vincita abbiamo ricevuto un piccolo regalo anonimo”.

Intanto, nel 2026 continua la rincorsa al “6” e per l’estrazione di questa sera il jackpot sale a 171,5 milioni di euro, il quarto più alto nella storia del gioco. Tra i tabaccai siciliani cresce la speranza che la fortuna torni presto sull’isola. “Chissà se il prossimo jackpot arriverà ancora qui”, concludono con ottimismo i ricevitori.