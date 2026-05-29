Serradifalco. Il vice sindaco Martino annuncia conclusione dei lavori sulla strada provinciale 133

SERRADIFALCO. Il vice sindaco Basilio Martino ha annunciato che oggi, venerdì 29 maggio, giungeranno a conclusione i lavori di rifacimento del manto stradale lungo la SP 133.

A partire dalla prossima settimana, gli interventi proseguiranno con la realizzazione della segnaletica orizzontale, fase propedeutica e necessaria per poter procedere in piena sicurezza alla riapertura totale della tratta. Il vice sindaco ha ringraziato tutti i residenti e gli automobilisti per la preziosa collaborazione e la pazienza dimostrata nel corso di questo importante intervento di miglioramento della rete viaria.