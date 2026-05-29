Sicilia, “effetto” Vannacci a Catania: oltre 700 presenze per la prima tappa siciliana di Futuro Nazionale

Oltre cinquecento persone all’interno della sala conferenze del Romano Palace Luxury Hotel e più di duecento rimaste davanti agli ingressi nel tentativo di partecipare all’incontro. Sono i numeri che hanno accompagnato il debutto siciliano del Generale Roberto Vannacci, protagonista ieri sera a Catania della prima tappa del tour regionale di Futuro Nazionale. Un pubblico composto in larga parte da giovani e giovanissimi ha accolto il leader del movimento con l’Inno di Mameli cantato all’unisono e lunghi applausi. Per oltre un’ora Vannacci ha dialogato con i presenti, scegliendo di restare tra la gente piuttosto che sedersi al tavolo dei relatori.

Al tavolo erano presenti il coordinatore nazionale di Futuro Nazionale, Massimiliano Simoni, il responsabile per il Sud Italia, on. Rossano Sasso, e il coordinator della Sardegna, Gianluca Dessì, insieme ai referenti dei comitati catanesi: Massimiliano Ravanelli, Dridi Forese, Salvo Stefio e Marco Tanasi, promotori dell’iniziativa che ha aperto il tour siciliano del movimento.

La Sicilia al centro della strategia «La Sicilia è una delle regioni più importanti d’Italia, un pezzo di terra identitaria per tutta la nazione e per tutta la Patria», ha dichiarato Vannacci. «Vengo qui perché sento fermento e perché credo che Futuro Nazionale abbia un grande spazio di crescita in questa terra». Il leader del movimento ha indicato nell’Isola uno dei territori chiave per il radicamento del partito, annunciando che Futuro Nazionale sarà presente alle prossime competizioni elettorali con una propria struttura organizzativa. «Dal 2027 ci presenteremo alle consultazioni elettorali. Stiamo costruendo una squadra forte e studieremo la migliore strategia da mettere in campo per amministrative, regionali e politiche».

Oltre 73.000 iscritti e 4.200 tesserati in Sicilia Nel corso dell’incontro sono stati diffusi anche gli ultimi dati sul tesseramento. Futuro Nazionale ha superato quota 73.000 iscritti in Italia e 4.200 in Sicilia. «Ieri mattina festeggiavamo le 70.000 adesioni, oggi siamo già oltre le 73.000», ha sottolineato Vannacci, attribuendo la crescita del movimento alla richiesta di una proposta politica alternativa rispetto agli attuali equilibri del centrodestra.

«Futuro Nazionale è un partito di destra autentica, orgogliosa della propria storia e della propria identità. Se ci sarà la possibilità di fare alleanze le valuteremo, ma non rinunceremo a una sola oncia dei nostri principi e dei nostri valori». Sicurezza, infrastrutture e il modello “VITALE” Nel suo intervento Vannacci ha affrontato i temi della sicurezza, dell’immigrazione, del lavoro, delle infrastrutture e dello sviluppo del Mezzogiorno, ribadendo la propria posizione favorevole al Ponte sullo Stretto.

«La mia posizione sul Ponte è favorevolissima. La ricchezza cresce attorno alle infrastrutture. Prima si costruiscono le strade, poi nascono i mercati, l’economia, i centri urbani e la ricchezza. Il Ponte attirerà capitali, turismo e faciliterà la comunicazione, contribuendo a migliorare anche il sistema infrastrutturale della Sicilia». Particolarmente applaudito il passaggio dedicato ai principi fondanti del movimento, sintetizzati nell’acronimo “VITALE”: Virtù, Identità, Tradizioni, Amore, Libertà ed Eccellenze. Sul fronte programmatico il leader di Futuro Nazionale ha ribadito la centralità della sicurezza, della tutela dell’identità nazionale, della valorizzazione del lavoro e del merito e della necessità di contrastare ogni forma di assistenzialismo improduttivo. Al termine dell’incontro il generale si è fermato più di un’ora e mezza con tutti i presenti posando per fotografie, selfie e autografi sulle copie del volume “Il mondo al contrario” senza lasciare scontento nessuno.

La serata si è conclusa con una cena più ristretta che è stata dedicata, dal Generale, ai referenti dei comitati catanesi e ad alcune figure imprenditoriali del territorio del settore edile, medico-sanitario e diversi altri a testimonianza dell’attenzione che intende riservare alle istanze del territorio e delle imprese. Ringraziando tutti i presenti per l’ottima riuscita dell’incontro. Dopo Catania il tour siciliano di Futuro Nazionale proseguirà oggi pomeriggio alle 17.00 nell’Hotel San Michele di Caltanissetta, il 30 maggio alle ore 17.00 a Palermo nella sala congressi dell’Astoria Palace, il 31 maggio a Milazzo alle ore 16 per inaugurare una nuova sede dei Comitati e, subito dopo alle ore 17, a Messina alla Camera di Commercio.