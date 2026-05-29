Caltanissetta. Consiglio comunale, il resoconto della seduta del 28 maggio 2026

Si è svolto giovedì 28 maggio 2026 il Consiglio comunale in seduta ordinaria di Caltanissetta.

Dopo aver verificato la presenza del numero legale, il Presidente del Consiglio Gianluca Bruzzaniti ha invitato a dare inizio ai lavori con la prima proposta all’ordine del giorno.

L’adunanza ha iniziato i lavori con la trattazione della prima proposta di deliberazione (n. 31 77 del 07/08/2025) con oggetto “Approvazione del Regolamento quale linee guida per l’autorizzazione e la regolamentazione dei servizi di noleggio condivisi (C.D. Sharing) di veicoli di micromobilità (E-Sccoter, Ebike e Monopattini) e servizi da concessione”.

La proposta è stata illustrata dal Dirigente del Comune di Caltanissetta Giuseppe Tomasella ed è stato riportato il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti del Comune di Caltanissetta per conto della sua presidente Rosa Leone e della I Commissione Consiliare per conto del suo presidente Gianluca Miccichè.

Sono intervenuti la consigliera comunale Laura Naselli, l’assessore Salvatore Petrantoni e presidente del Consiglio Comunale Gianluca Bruzzaniti.

La proposta di deliberazione è stata approvata dal Consiglio comunale all’unanimità dei presenti in aula.

A seguire l’aula ha votato la proposta di deliberazione (n. 25 del 19/03/2026): “Revisione del Piano Comunale di Protezione Civile. Procedure operative per il rischio indotto dagli impianti di trattamento rifiuti. 1) Impianto Enersi Sicilia srl (parte d/5-1); 2) Impianto Ecoreuperi srl (parte d-5-2). Approvazione ai sensi dell’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 —-”.

La proposta è stata illustrata dal Dirigente del Comune di Caltanissetta Giuseppe Tomasella

È intervenuto l’assessore Salvatore Licata.

La proposta di deliberazione è stata approvata dal Consiglio comunale all’unanimità dei presenti in aula.

La terza proposta di deliberazione (n. 49 del 18/05/2026): “Mozione – Adesione trattato Plant Based e iniziative per l’adozione di un’alimentazione a base prevalentemente vegetale” è stata illustrata dal consigliere comunale Armando Turturici.

È intervenuto il presidente del Consiglio Comunale Gianluca Bruzzaniti.

La proposta di deliberazione è stata approvata dal Consiglio comunale.

La terza proposta di deliberazione (n. 28 del 01/04/2026): “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii, a seguito dell’ordinanza nn. 70 e 75/2026, resa dalla Corte di Appello di Caltanissetta, in ordine alla causa n. 105/2024 R.G. – Notificata il 21/01/2026”.

La proposta è stata illustrata dal Dirigente del Comune di Caltanissetta Claudio Bennardo ed è stato riportato il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti del Comune di Caltanissetta per conto della sua presidente Rosa Leone e della IV Commissione Consiliare per conto della sua vicepresidente Giovanna Lo Magno.

Venuto a mancare il numero legale, il Consiglio Comunale è stato rinviato e riconvocato per questo pomeriggio, 29 maggio 2026 alle 17.30.

Rivedi l’ultima seduta consiliare: https://caltanissetta.consiglicloud.it/meetings/emNYaTNpeG5ONXc9