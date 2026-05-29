Caltanissetta. Premiazione delle eccellenze e concerto dell’Orchestra al Martin Luther King

CALTANISSETTA. Presso l’Istituto “M. L. King” di Caltanissetta, guidato dalla Dirigente prof.ssa Daniela Rizzotto, alla presenza degli alunni, degli insegnanti e dei genitori della comunità scolastica, nello spazio esterno della sede centrale del plesso “Michele Abbate”, come da tradizione di fine anno, si è tenuto l’evento “Festa di fine anno 2025/2026: Premiazione delle eccellenze e concerto dell’Orchestra, con la partecipazione degli alunni della Scuola Primaria”.

A presentare la manifestazione le professoresse Ilaria Testaquatra, Carmela Amico e il docente Salvatore Siina, gli intermezzi musicali sono stati eseguiti dall’Orchestra Didattica del King, guidata dal Direttore d’orchestra Rossella Angileri. La scaletta è stata articolata nel seguente modo: Coro Voci degli alunni delle classi IV della Scuola Primaria “M. Abbate” e Coro Mani Bianche della classe I E della Scuola Sec. di I grado “Pietro Leone” realizzato con il linguaggio della LIS, con esecuzione del brano “Come un pittore” dei Modà, Esperta: Valentina La Paglia, Referente: Rosamaria Li Vecchi / Saluti della Dirigente scolastica prof.ssa Daniela Rizzotto; / Orchestra del King: Tema “The Avengers (age of Ultron)”; Premiazioni eccellenze: Concorsi d’arte “Memorie e mestieri: La Real Maestranza nel cuore di Caltanissetta” 1^ classificata: Aurora Di Martino V A “M. Abbate”; 3^ classificata: Sofia Passaro V A “M. Abbate” Referente: Docente Lucia Francesca Ferreri./

“Un Poster per la Pace” sezione scuola Secondaria di I grado 1^ classificata: Gangi Joelle 3H Sec. di I grado “Pietro Leone”; 2^ classificata: Abbate Sofia 2F Sec. di I grado “Pietro Leone”; 3^ classificata: Licata Diletta 3F Sec. di I grado “Pietro Leone”; Referente: Prof.ssa Angela Scalzo./ Giochi matematici Bocconi (qualificati alla finale) 1° classificato: Nicholas Guarino IV B Scuola Primaria “Santa Flavia”; 1^ classificata: Stefania Riggio 3F Sec. di I grado “Pietro Leone”;Referente: Stefania Scarantino – Docenti: Silvana Riggi, Carmela Calabrese. Concorsi linguistici: The big challeng (lingua inglese) Gabriele Curatolo, V primaria; Federico Butera, I Sec. di I grado; Karol Valenti, II Sec. di I grado Gabriele Tirrito, III Sec. di I grado; Referente: Rosa Golia./ Concorso linguistico in lingua francese promosso dall’Alliance française di CL “Nous disons NON au harcèlement” Vittoria Caminiti I D Sec. di I grado 1^ classificata ex aequo; Referenti: Giuseppa Raitano, Angela Scalzo./ Concorsi letterari: Primo posto al Contest Provinciale “Stop alle dipendenze.

Il coraggio della Libertà” per la sezione Elaborato testuale – Scuola Primaria per la poesia “Un nuovo paradiso” 3^ A Primaria Abbate alunni: Michele Abbate, Ginevra Andolina, Simone Belfiore, Michele Bellomo, Chloe Bontempo, Massimo Cancemi, Thea Capodici Botta, Desiree Cocciadiferro, Manfredi Corbo, Adele Falduzza, Alessandro Ferraro, Clara Fiandaca, Flavio Figliuzzi, Francesco Gallina, Sofia Genzone, Giulia Martorana, Aurora Milia, Benedetta Napoli, Giuseppe Regina, Leonardo Siracusa. Premio nazionale di Poesia “Città Viva” di Ostuni Ginevra Andolina Primo posto 3 A Scuola Primaria “M. Abbate” poesia “Una nuova bambina”; Thea Capodici Botta Secondo posto 3 A Scuola Primaria “M. Abbate” poesia “Il volto di mio fratello”;Michele Bellomo Menzione speciale 3 A Scuola Primaria “M. Abbate” poesia “Pittore per un giorno”;Desiree Cocciadiferro Menzione speciale 3 A Scuola Primaria “M. Abbate” poesia “Noi bambini”; Referente: Salvatore Siina./ Premio nazionale di Giornalismo Scolastico per la testata “La Voce del King” presso il Senato della Repubblica org.

l Punto Quotidiano Alboscuole Podcast Edu: Alunni della redazione “La Voce del King” classi III A-B-C: Ginevra Andolina, Chloe Bontempo, Thea Capodici Botta, Flavio Figliuzzi, Giulia Martorana, Giuseppe Regina, Giordana Alessi, Giulia Maria Pia Arrogante, Mattia Arturo Nitro, Melissa Rizzo, Giosué Fiandaca, Christian Raia, Bryan Russo; Referente: Salvatore Siina./ Tornei sportivi: Badminton 1 classificato fase prov.le Badminton singolo Giorgio Giambra di I grado; 2 classificato fase regionale Badminton singolo Giorgio Giambra Sec. di I grado; 2 classificati fase prov.le Badminton doppio misto Samuele Diana e Melissa Dell’Utri Sec. di I grado. Referenti: Maria Teresa Cordova, Annarita Milano. / Premio Fair Play fase prov.le Pallavolo Stefania Riggio, Vincenzo Augello, Gabriele Ciulla, Marta Munda, Antonio La Rocca, Sofia Sfragare, Flavio D’Ambra, Diletta Licata; Referenti: Maria Teresa Cordova, Annarita Milano./ L’atletica fa Scuola 2^ classificata Silvia Cutrera IV A “M. Abbate” 50 metri piani; 3° classificato Lorenzo Giarratana V B “M. Abbate” Vortex; 3^ classificata Erika Sardo Gambino IV B “M. abbate” Salto in lungo. Referente: Alessandro Lombardo. Concorso educazione musicale

“Paolo Ferro” Scicli: Orchestra didattica primo premio con 99/100 e premio speciale sezione archi; Gruppo archi primo premio con 99/100 sezione musica da camera: Alunni Chiara Fagone, Sarah Caruana, Andrea Castiglione, Lucia Marotta, Diletta Licata, Dalila Licata, Claudia Pastorello, Zoe Lo Ria, Samuele Diana. Solisti: Fagone Chiara III F primo premio assoluto con 100/100 ,Caruana Sarah II G primo premio con 98/100, Montante Gabriele I E primo premio con 97/100, Palumbo Ambra II E primo premio con 96/100, Giambra Giorgio II E secondo premio con 93/100, Di Pietra Maria Chiara III E secondo premio con 90/100, Amico Giovanni III F secondo premio con 89/100. Gli alunni sono stati seguiti dai docenti di strumento musicale Giangiacomo Martorana (Chitarra), Rossella Angileri (Violino, Direzione orchestra), Laura Verde (Violonccello), Valerio Palumbo (Tromba), Giuseppe Siragusa (Clarinetto), Mario Frazzetto (Percussioni), Letizia La Péiana (Pianoforte), Donatella Tripoli (Flauto traverso). Intermezzi musicali: Ambra Palumbo (Clarinetto): Romanza di Michele Mangani; Sarah Caruana (Violino): Concertino Hans Milies Rondò; Giovanni Amico (Tromba): Il lago dei cigni di Chajkovsky; Chiara Fagone (Violino): Il concerto di Rieding; Giorgio Giambra : Love theme da Nuovo cinema Paradiso; Riccardo Nicolosi ex alunno (Violino): Una lunga storia d’amore; Gabriele Montante (Chitarra):

Come nel ‘700 di Giorgio Signorile;Maria Chiara Di Pietra (Clarinetto): La vie en rose di Edith Piaf; Ensamble di archi/Bianca Cacciatore (Violoncello): Eine Kleine Nachmusik di Mozart trascritto e arrangiato da Paolo Intorre; Ensamble di archi e violinisti esordienti: Tap dance; Coro 3 A Scuola Primaria “Michele Abbate” progetto “Choir and Dance Show” brani eseguiti: Nuovo cinema paradiso (Se) di Ennio Morricone, Di sole d’azzurro di Zucchero, Verniaghi, Giorgia; Progetto Choir and Dance Show seguito dalle docenti esperte Rossella Angileri, Donatella Tripoli; docenti di classe Maria Assunta Lapaglia, Salvatore Siina; Orchestra del King: Stand by me, El tango de Roxane dal film “Moulin Rouge”. Targa pemio eccellenza all’Orchestra del King. motivazione: All’Orchestra del King per l’impegno profuso, la dedizione e l’amore per la musica. Performance: Schetch comico “Il provino” con Aurora, Giuseppe e Pierpaolo Riggi, Cinzia Cicardo. L’evento si è concluso nel tripudio generale, felici e soddisfatti tutti i presenti, in modo particolare gli emozionati genitori degli alunni.

La Dirigente scolastica prof.ssa Daniela Rizzotto ha porto i saluti finali. Particolari ringraziamenti sono stati rivolti al maestro Paolo Intorre per gli arrangiamenti dei brani dell’Orchestra, al Direttore Rossella Angileri, al coordinatore di strumento Giangiacomo Martorana, al service “Left and Right” di Angelo Rizza, al fotografo Renato Riggi e all’Orchestra tutta. Un saluto speciale è stato rivolto al 1° collaboratore della Dirigente insegnante Salvatore Falegname, figura insostituibile dell’Istituto, che chiude quest’anno la sua esemplare car