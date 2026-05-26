Basket, finale playoff DR/2: l’Invicta “conquista” Gara 1 in rimonta

Gara 1 della finale playoff DR/2 va in archivio con la vittoria dei nisseni dell’Invicta, protagonisti di una partita che, inizialmente, sembrava prendere tutt’altra direzione. Partenza shock per il quintetto di coach Falletta, che si ritrova incredibilmente sotto 7-21 contro l’altra finalista, l’Olimpic Team. Un avvio complicato, ma che non ha scoraggiato i padroni di casa.

La svolta arriva con l’ingresso di Lombardo, fondamentale nel dare equilibrio difensivo. A questo si aggiungono i canestri di Raia e l’ottima visione di gioco di Giarrusso, elementi chiave per la rimonta che porta l’Invicta a chiudere il primo tempo in vantaggio sul 36-28.

Nel terzo quarto regna l’equilibrio: protagonisti Mulè e Richiusa, che mettono a referto rispettivamente 14 e 8 punti, rispondendo colpo su colpo ai tentativi di rientro dell’Olimpic.

Nell’ultimo periodo emerge tutta la solidità e la lucidità del quintetto nisseno, che prende definitivamente il controllo della gara, raggiunge il massimo vantaggio e chiude con un netto 82-63.

Splendida anche la cornice di pubblico, che ha sostenuto e trascinato la squadra per tutti i 40 minuti.

Adesso una settimana di lavoro in palestra in vista di Gara 2, in programma domenica alle 18:30 a Canicattì. La squadra del presidente Terrana è chiamata all’ultimo sforzo per chiudere la serie.