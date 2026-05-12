A Custonaci “Un tesoro di borgo”: il 15 e il 17 maggio la città svela tre siti inediti tra musica e tradizioni

Custonaci – Un bunker della Seconda Guerra Mondiale aperto al pubblico per la prima volta, un calendario di pietra che dall’antichità misura il passaggio delle stagioni, un parco suburbano dove convivono cava di marmo dismessa, grotta preistorica e sentieri fino al mare. Sono i tre siti inediti che la città svela sabato 16 e domenica 17 maggio per Borghi dei Tesori Fest, all’interno di “Custonaci, un tesoro di borgo 2026”. Dal 15 al 17 maggio il centro storico diventa uno spazio diffuso di musica, danze, laboratori e visite guidate. Il momento istituzionale è fissato sabato 16 maggio alle 16. Alla Stalla della Madonna il Comune di Custonaci riceve il titolo nazionale di Città del Folklore dalla Federazione italiana tradizioni popolari; a seguire, alla Villa Comunale, lo svelamento di un monumento dedicato alla cultura popolare, realizzato in marmo locale, segno permanente del riconoscimento. In serata, in piazza, un concerto folk riunisce i principali gruppi della provincia di Trapani accanto al Gruppo Folkloristico Cala Bukutu, custode della tradizione popolare custonacese. I tre luoghi raccontano altrettante anime del territorio. Il bunker è un esempio di architettura militare “monoblocco” in caverna, rivestita in pietra arsa per un mimetismo assoluto con il paesaggio: ospita una piccola mostra di oggetti militari d’epoca e conserva ancora leggibile, sulle pareti, la frase originale che ne caratterizzava la funzione. La Porta del Sole è un monumento di archeoastronomia, calendario di pietra legato al culto solare: ad accompagnare i visitatori saranno i bambini della Scuola Dinamica, che ne hanno adottato la cura. Il Parco Suburbano di Cerriolo è un microcosmo dell’identità del locale tra sentieri verdi, cava di marmo dismessa, grotta preistorica che arriva fino al mare e opere scultoree religiose. Custonaci partecipa per la quarta volta a Borghi dei Tesori Fest, rassegna della Fondazione Le Vie dei Tesori dedicata ai piccoli centri siciliani, giunta alla sesta edizione regionale. Completano il cartellone locale il MAC – Museo d’Arte Contemporanea di Cornino, di recente apertura; la Grotta della Clava, da esplorare con gli speleologi del CIRS di Custonaci; il Museo del Marmo e delle Grotte; la passeggiata alla Vurga di Purgatorio, bacino d’acqua naturale soprannominato “il paradiso delle rane”, a cura dell’Associazione Noi di Purgatorio. Apre la manifestazione, venerdì 15 maggio, il laboratorio “Cittadinanza Attiva” al Parco Suburbano di Cerriolo: esperienza educativa nel verde dedicata ai bambini, costruita su gioco, conoscenza dei luoghi e tutela dei beni comuni. Dalla sera di venerdì 15 maggio, e per tutto il fine settimana, le strade si animano con gli spettacoli dell’Indirizzo Musicale dell’Istituto Comprensivo “L. Radice – E. Fermi” e con le esibizioni del Gruppo Folkloristico Cala Bukutu: tamburelli, canti e danze in un incontro continuo tra generazioni. La manifestazione si chiude domenica 17 maggio alle 21.00: il Santuario di Maria SS. di Custonaci ospita “Natural Cello”, recital del violoncellista Alessio Pianelli in collaborazione con MeMA – Mediterranean Music Association. In programma musiche di Giovanni Sollima, Johann Sebastian Bach e composizioni dello stesso Pianelli, in un dialogo tra musica e spiritualità. Ingresso gratuito. L’iniziativa è promossa dal Comune di Custonaci insieme alla Pro Loco Custonaci e a una rete di associazioni del territorio, con il sostegno della Regione Siciliana, Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.