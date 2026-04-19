Terza Categoria. La Caterinese vince il campionato; semifinali play off saranno Delia -Acquaviva e Tre Torri – Real Suttano

Nel campionato di Terza Categoria trionfa con merito la Caterinese di Paolo Di Francisca. La compagine di Santa Caterina s’è imposta 1-4 con doppiette dello scatenato Nahi e dell’onnipresente Mammolito. Un poker di gol al quale ha replicato la Suterese con la rete della bandiera segnata da Di Giovanni.

Una vittoria del campionato che segna il ritorno in Seconda categoria del calcio caterinese. Grande la festa dei tifosi a Santa Caterina per la vittoria di una squadra molto amata e seguita in paese da tanti sostenitori che costituiscono il suo valore aggiunto. Una realtà destinata, dopo la promozione, a fare la sua bella figura anche nel prossimo campionato di Seconda categoria.

Contemporaneamente, il Delia Calcio ha perso 1-2 in casa contro il Real Suttano. Dopo la rete del vantaggio resuttanese ad opera di Cwefalù sul finire del primo tempo, è stato il bomber deliano Agrusta a segnare la rete del momentaneo pari. Infine il gol resuttanese di Insinna per il definitivo 1-2 finale che è costato il campionato al Delia che, dunque, dovrà disputare i play off come secondo classificato.

Per il resto, il Tre Torri Campobello ha sconfitto 3-1 il Bompensiere Family chiudendo il campionato con un ottimo terzo posto finale. Vincente anche l’Acquaviva sulla Riesina. Infine il Campofranco ha vinto il derby con il Montedoro 0-1 con rete di Capitano.

A questo punto le semifinali dei play off si giocheranno tra Delia e Acquaviva e tra Tre Torri Campobello e Real Suttano.