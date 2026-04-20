In Sicilia sfiorato il “6” al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nell’estrazione di venerdì 17 aprile 2026 a Campobello di Licata, in provincia di Agrigento – presso il Tabacchi, situato in Corso Umberto Primo, 53 – è stato realizzato un “5” da 24.640,69 euro. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 21 aprile, sale a 152,6 milioni di euro, attualmente il più alto del mondo.
SuperEnalotto, a Campobello di Licata messo a segno un “5” da oltre 24mila euro
Lun, 20/04/2026 - 10:09
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