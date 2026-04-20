Mafia, agguato nel Catanese: arrestato latitante 44enne

La Guardia di finanza di Catania ha arrestato il latitante Salvatore Chisari. L’uomo, 44 anni, condannato a 5 anni e 2 mesi per tentato omicidio, era stato coinvolto nella sparatoria tra i clan Cappello-Bonaccorsi e Cursoti Milanesi avvenuta a Librino nel 2020. Il 44enne è stato individuato al termine di una perquisizione in una villa a Giarre. Dopo la cattura è stato condotto nel carcere di Catania Bicocca. (LaPresse)