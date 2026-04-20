“Mussomeli in Comune”: inaugurato comitato elettorale. Candidato sindaco Gianluca Nigrelli presenta lista e programma e sindaco uscente fa i consuntivi dei due mandati

MUSSOMELI – Inaugurata ieri pomeriggio, domenica 19 aprile 2026, in Piazza della Repubblica, poco dopo le 19,30, la sede del Comitato elettorale del candidato sindaco Gianluca Nigrelli della lista civica “MUSSOMELI IN COMUNE”. Tanti i presenti e, al centro dell’attenzione, il candidato sindaco Gianluca Nigrelli che ha presentato singolarmente i sedici candidati consiglieri comunali della sua lista: Giuseppe Catania, Maria Bonomo, MariaRita Bellanca, Salvatore Castiglione, Seby Lo Conte, Myriam Mingoia, Francesco Mistretta, Giuseppe Misuraca, Nicola Montagnino, Rosalia Morreale, Alessandro Noto, Yosella Schifano, Enza Sorce, Salvatore Scavone, Elisa Spoto, Jessica Valenza. Sedici candidati consiglieri (8 uomini e 8 donne) che, se eletti, sosterranno il suo progetto amministrativo per il quinquennio 2026 – 2031. Ma ancor prima di presentare le linee del suo programma amministrativo, il sindaco uscente Giuseppe Catania ha fatto il consuntivo dei suoi due mandati amministrativi portati a termine, toccando i vari punti che hanno fatto la storia, certamente positiva, della sua gestione, forte di una amministrazione coesa. Successivamente, Gianluca Nigrelli che ha, al suo attivo, complessivamente 11 anni di presenza presso il palazzo comunale con cinque anni di consigliere comunale e sei anni di presidenza del Consiglio, ha tracciato le linee del programma elaborato con la sua squadra. Da dire anche che durante l’incontro hanno preso la parola Francesco Canalella e Giuseppina Territo, rispettivamente vice sindaco e assessori nel primo mandato del sindaco Catania. (IL VIDEO DELL’INTERO INCONTRO)