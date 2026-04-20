Sicilia, inchiesta su assessora Amata: nel pomeriggio decisione del gup di Palermo sulla richiesta di rinvio a giudizio

Sarà emessa nel pomeriggio la decisione del gup di Palermo Walter Turturici sulla richiesta di rinvio a giudizio per l’assessora regionale siciliana al Turismo Elvira Amata, accusata di corruzione, insieme con l’imprenditrice Marcella Cannariato. Le due donne hanno però scelto percorsi processuali diversi. L’abbreviato per Cannariato e il rito ordinario per la politica di Fdi. Nella scorsa audienza i pm di Palermo, Andrea Fusco e Felice De Benedittis, hanno chiesto due anni e sei mesi per Marcella Cannariato. Nell’udienza di oggi Amata non era presente in aula, mentre Cannariato sì. Alle 17.30 il gip Turturici deciderà sul rinvio a giudizio e sulla richiesta di condanna per Cannariato. (Adnkronos)