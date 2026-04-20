San Cataldo, il 23 aprile convocazione consiglio comunale

Il Consiglio Comunale del Comune di San Cataldo è convocato in seduta ordinaria per giovedì 23 aprile 2026, alle ore 18:00, presso l’aula consiliare “Senatore Giuseppe Alessi” (primo piano, Palazzo Comunale). Di seguito i punti all’ordine del giorno:Comunicazioni della prima mezz’ora e nomina degli scrutatori;riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), derivante dalla sentenza n. 100/2026 emessa dal [Tribunale/Sez. Civile di Caltanissetta];ratifica deliberazione di giunta municipale n. 46 del 31-03-2026 – variazione di bilancio ex art. 175, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 (lavoro straordinario elettorale e consultazioni referendarie 2026);disposizioni in materia di permessi e licenze degli amministratori locali – legge regionale 19 febbraio 2026, n. 4;autorizzazione all’assunzione di un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti per i lavori di manutenzione straordinaria, comprensivi di messa in sicurezza, della pavimentazione strade e marciapiedi del centro abitato, con eventuale integrazione dell’arredo urbano;mozione consiliare a firma dei consiglieri comunali del “Partito Democratico” (Francesca Cammarata, Marco Cataldo Imera) sull’avvio del percorso per la redazione e adozione del piano comunale di adattamento ai cambiamenti climatici;mozione consiliare a firma dei consiglieri comunali del gruppo “movimento 5 stelle” e del gruppo centro sinistra sancataldese (Bella Adriano Renato, Naro Cinzia Raimonda, Salerno Fabio, Lombardo Maurizio Salvatore) sulla presa di posizione del Comune di San Cataldo, in merito alla riapertura e salvaguardia del parco Dubini (sito nel Comune di Caltanissetta);