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Sicilia. Festa della Liberazione, Giambona: “La memoria guida il nostro impegno per la difesa della democrazia”

Redazione 3

Sicilia. Festa della Liberazione, Giambona: “La memoria guida il nostro impegno per la difesa della democrazia”

Sab, 25/04/2026 - 11:51

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PALERMO (25 aprile 2026) – “Celebrare il 25 aprile significa rinnovare ogni anno un impegno collettivo verso i valori fondanti della nostra Repubblica: libertà, giustizia e democrazia. Valori conquistati grazie al coraggio e al sacrificio di donne e uomini che hanno lottato contro il nazifascismo e che oggi siamo chiamati a custodire e rendere vivi nelle nostre azioni quotidiane”. Lo dichiara Mario Giambona, vice capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, a margine delle celebrazioni per la Festa della Liberazione che si sono svolte questa mattina al Giardino Inglese di Palermo.“Il 25 aprile non è soltanto una ricorrenza storica – prosegue Giambona – ma un momento di riflessione attuale, soprattutto in un contesto internazionale segnato da conflitti e tensioni che mettono in discussione i principi democratici. È nostro dovere, come rappresentanti delle istituzioni, mantenere viva la memoria e tradurla in impegno concreto per la tutela dei diritti, l’inclusione sociale e il contrasto a ogni forma di discriminazione”.“Alle nuove generazioni – conclude – dobbiamo consegnare non solo il ricordo, ma anche la responsabilità di difendere e rafforzare la democrazia. La Liberazione è un patrimonio di tutti e rappresenta ancora oggi una bussola imprescindibile per il futuro del nostro Paese”.

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