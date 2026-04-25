Sicilia. Reinserimento sociale e lavorativo di soggetti con dipendenze, quattro milioni per promuovere percorsi rieducativi e formativi

L’assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali, ha destinato quattro milioni per il reinserimento sociale e lavorativo di soggetti con dipendenze patologiche. In attuazione della Legge Regionale 26/2024 è stato pubblicato l’ Avviso a valere sul PR Sicilia FSE+ 2021 – 2027, che promuove percorsi rieducativi e formativi multilivello che consentano ai soggetti che presentano profili di fragilità, tra i quali i detenuti, di acquisire, oltre a competenze professionali, un equilibrio psico-fisico che favorisca benessere integrale e sviluppo cognitivo ed emotivo, con particolare attenzione per coloro che per età, condizioni sociali o mediche presentano profili di maggiore criticità.«Diamo piena attuazione a una legge regionale fortemente voluta – dichiara il presidente della Regione e assessore ad interim Renato Schifani – frutto di un impegno politico chiaro e condiviso: mettere al centro la persona, soprattutto quando vive condizioni di fragilità e marginalità. La legge regionale trova piena attuazione – ha aggiunto – traducendosi in interventi concreti, sostenuti da risorse. Abbiamo voluto dare una risposta forte e strutturata, con particolare attenzione a chi è più vulnerabile per età, condizioni sociali o sanitarie».I destinatari dell’Avviso sono i soggetti presi in carico dai Servizi pubblici per le dipendenze patologiche del Sistema Sanitario Nazionale (Ser.D), residenti o domiciliati in Sicilia; che abbiano un’età compresa tra 16 anni (con obbligo di istruzione assolto) e 64 anni compiuti.Le domande di finanziamento possono essere presentate dalle Agenzie per il lavoro accreditate per l’erogazione dei servizi per il lavoro in Sicilia (APL) che dovranno inoltrare una proposta progettuale e saranno selezionate da un’apposita commissione di valutazione. Le proposte progettuali, che dovranno coinvolgere da 6 a 10 soggetti, devono prevedere obbligatoriamente tre linee di intervento: orientamento specialistico, esperienza formativa attraverso l’attivazione di tirocinio, sostegno all’inserimento lavorativo – incrocio domanda e offerta di lavoro (IDO).Le domande potranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di apertura della piattaforma informatica SI, che sarà resa disponibile con successiva comunicazione sul sito istituzionale del Dipartimento e sul sito del Fse.L’avviso è consultabile a questo link