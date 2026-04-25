25 aprile, Intavaia: “Una ricorrenza nella quale devono riconoscersi tutti gli italiani”

25 APRILE: INTRAVAIA “UNA RICORRENZA IN CUI DEVONO RITROVARSI TUTTI GLI ITALIANI”

“Oggi celebriamo il 25 aprile, Festa della Liberazione, una ricorrenza che rappresenta un momento fondativo della nostra storia nazionale e nella quale devono riconoscersi tutti gli italiani, al di là di ogni appartenenza politica. Il sacrificio dei partigiani che hanno lottato contro l’oppressione nazifascista ha consentito la nascita di un’Italia libera, democratica e fondata sui valori sanciti dalla nostra Costituzione. Principi che Forza Italia ha sempre difeso e continua a promuovere con responsabilità e spirito di unità nazionale. Il nostro partito considera la festa di oggi un patrimonio condiviso da tutti gli italiani. Il 25 aprile deve essere una giornata di memoria e gratitudine verso chi ha dato la vita per sfidare le forze nazifasciste e consegnare a chi sarebbe venuto dopo un Paese libero. La Resistenza fu un vero e proprio atto di eroismo nazionale, di cui essere fieri tutti: oggi, dunque, ritroviamoci nella riconoscenza verso chi si è sacrificato per un mondo migliore, nel segno della libertà, della democrazia e della coesione nazionale”. Lo dice il deputato regionale di Forza Italia Marco Intravaia. (ITALPRESS).