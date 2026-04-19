Serie D. Solo un pari 0-0 per la Sancataldese fuori casa contro il Ragusa

E’ finita 0-0 la sfida tra Ragusa e Sancataldese. Un punto importante, quello ottenuto dai verdeamaranto in una trasferta che li ha visti impegnati contro un Ragusa che non è sembrato in una delle sue migliori giornate. Dopo un primo tempo nel complesso equilibrato, nella ripresa è uscita fuori la Sancataldese.

E’ stato allora che gli ospiti hanno avuto diverse occasioni per passare e se la gara è continuata ad avere in risultato di parità è stato solo per merito del loro estremo difensore. Alla Sancataldese di Giovanni Campanella, alla fine, è mancata la zampata vincente e la finalizzazione giusta.

Notevole in questa trasferta la presenza del Commando Neuropatico e degli sportivi che hanno preso parte alla trasferta di Ragusa. Il tifo sancataldese è stato come sempre all’altezza sostenendo la squadra dall’inizio alla fine. Un pari che, purtroppo, serve a poco.

Domenica prossima servirà una gran partita contro la Vigor Lamezia. Non sarà facile, ma la Sancataldese deve provarci con tutte le sue forze per tentare di salvare una stagione che, purtroppo, in queste ultime settimane s’è messa male per i colori verdeamaranto. Fare calcoli, ormai, appare del tutto inutile; bisogna giocare queste due gare che restano a tutta. C’è l’orgoglio e il senso identitario, c’è la voglia della Sancataldese di dire la sua sino alla fine lottando con tutte le sue forze per evitare la retrocessione in Eccellenza.