San Cataldo. Inaugurato “A campu apirtu”, un nuovo spazio per l’inclusione nella comunità

SAN CATALDO. Il progetto promosso dall’Associazione Disabili di San Cataldo apre alla cittadinanza: un luogo dedicato all’incontro, alla creatività e alla condivisione, nato per tutti, dove bambini, giovani e adulti potranno partecipare a laboratori, attività ricreative e momenti di socialità, nel segno dell’inclusione e del benessere collettivo.

Per il sindaco Gioacchino Comparato è un esempio concreto di comunità che si prende cura dei propri cittadini e di collaborazione tra istituzioni e associazioni del territorio. Il Presidente dell’Ads, Marcello Urso, ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto, spiegando che “A Campu Apirtu” nasce dal desiderio di creare un luogo aperto, dove nessuno si senta escluso e tutti possano trovare occasioni di crescita e condivisione.

“A Campu Apirtu” dunque, è adesso realtà in via Napoli 44/C dalle 9 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18. Per info 0934.573988.