San Cataldo. Grande entusiasmo per la IX^ edizione di “Un Libro per scoprire la magia di stare insieme”

SAN CATALDO. Grande entusiasmo per la nona edizione di “Un libro per scoprire la magia di stare insieme”, organizzata dall’assessorato alla Cultura e Istruzione del Comune di San Cataldo in occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore.

La prima giornata, presso l’Oratorio Salesiano San Luigi, che ha visto la partecipazione attiva di centinaia di studenti provenienti da scuole di ogni ordine e grado della città e del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.

Il tema scelto per quest’anno, “Un libro per scoprire… la magia di stare insieme”, ha guidato le due giornate di attività, laboratori e momenti di condivisione. Il 23 aprile, in occasione della Giornata Mondiale del Libro, l’attenzione è stata rivolta alle scuole primarie e medie, mentre il 24 aprile è stato dedicato ai più piccoli delle scuole dell’infanzia.

Hanno preso parte all’iniziativa gli studenti degli Istituti Comprensivi Statali “P. Balsamo” e “G. Carducci”, del Liceo Statale “A. Manzoni-F. Juvara”, dell’IPSAR “Rosario Livatino”, della Scuola Professionale dei Mestieri Euroform, con la collaborazione dei ragazzi del servizio civile.

L’Oratorio Salesiano ha ospitato degli spazi dedicati alle librerie locali: Bartolozzi, La China e il Quaderno, mentre lo spazio esterno a tema dei libri, durante l’evento è stato interamente organizzato dall’assessorato alla Cultura. I ragazzi hanno potuto partecipare a laboratori creativi, tra cui attività di pittura decorativa e truccabimbi, organizzati con il supporto della Scuola professionale dei Mestieri Euroform, che ha anche curato i laboratori di biscotti di pasta frolla.

Un contributo fondamentale è arrivato dai ragazzi del Liceo Juvara e dagli studenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che hanno affiancato l’organizzazione come tutor, contribuendo anche alla realizzazione di opere artistiche che potranno essere esposte in una futura mostra.

<<Sono orgoglioso di vedere come questa manifestazione sia diventata un appuntamento atteso non solo dalle scuole, ma da tutta la comunità ha dichiarato il sindaco di San Cataldo, Gioacchino Comparato>>

<< La lettura è il primo passo per costruire una società più consapevole e inclusiva. Oggi abbiamo celebrato non solo il libro, ma anche i valori che esso rappresenta: conoscenza, dialogo e crescita – ha aggiunto l’assessora alla Cultura, Marianna Guttilla>>.

Insieme hanno ringraziato le librerie locali, la Biblioteca Comunale e all’Oratorio Salesiano per l’accoglienza e la collaborazione e

Un ringraziamento speciale lo hanno rivolto agli studenti, ai docenti e ai referenti scolastici che, <<come ogni anno, hanno collaborato attivamente alla programmazione degli eventi, dimostrando ancora una volta come San Cataldo sia un territorio vivo, attento all’innovazione e alla cultura>>.

La Festa del Libro si conferma così <<un appuntamento atteso, che ogni anno rafforza l’importanza della lettura come strumento di crescita individuale e collettiva>>.