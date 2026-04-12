Riesi. L’Amministrazione comunale ha accolto in Municipio gli studenti partecipanti al Rotary International

RIESI. L’Amministrazione Comunale RinnoviAmo RIESI ha avuto il piacere di accogliere lo scorso pomeriggio, presso la sede municipale, gli studenti partecipanti al programma di scambio giovani del Rotary International, provenienti da diversi Paesi e attualmente impegnati nel loro periodo di studio in Sicilia.

Gli studenti hanno fatto tappa a Riesi grazie al Rotary Club Valle del Salso, presieduto dal Dott. Salvatore Pasqualetto, che ha promosso e organizzato l’iniziativa sul territorio.

Ad accoglierli è stato il Vicesindaco, che ha portato il saluto dell’Amministrazione, sottolineando il valore educativo e culturale di esperienze come queste, capaci di promuovere il dialogo interculturale, la crescita personale e il senso di cittadinanza globale. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra giovani e istituzioni, all’insegna della condivisione, dell’apertura e della conoscenza reciproca. Il Sindaco Salvatore Sardella e l’Amministrazione Comunale rivolgono agli studenti i migliori auguri per il prosieguo del loro percorso, auspicando che questa esperienza possa lasciare un segno positivo e duraturo nel loro cammino umano e formativo