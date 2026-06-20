Amazon punta sul Sud Italia, in 15 anni investiti 2 miliardi di euro. ‘Il Mezzogiorno è una priorità strategica’. A Palermo il Prime Day Festival

Amazon sceglie Palermo per celebrare il Sud. Lo fa con Prime Day Festival, l’evento che accompagna il conto alla rovescia verso Prime Day e segna il debutto di ‘Amazon Destinazione Sud’, il programma di iniziative dedicato a clienti, imprese e comunità del Mezzogiorno. Per Amazon il Sud non è soltanto un mercato in crescita, ma un territorio sul quale continuare a puntare.

“Da quando siamo in Italia per noi il Sud è una priorità strategica. Abbiamo investito negli ultimi 15 anni più di 2 miliardi di euro, impieghiamo 3.000 persone a tempo indeterminato e stimiamo di aver generato un indotto di più di 1,5 miliardi di euro”, spiega Giorgio Busnelli, VP & Country Manager di Amazon Italia. Dagli incentivi per le piccole e medie imprese ai programmi di formazione, fino agli investimenti nella sostenibilità, il progetto punta a celebrare i clienti e le comunità del Sud Italia con offerte e opportunità dedicate.

“Abbiamo contribuito allo sviluppo di 7 parchi solari in Sicilia, abbiamo disegnato gli incentivi dedicati alle Pmi che lavorano con noi al Sud e vendono attraverso la vetrina Made in Italy e, infine, abbiamo supportato borse di studio e programmi di formazione in area Stem”, ricorda il Country Manager. Amazon Destinazione Sud viene annunciato in occasione di Prime Day, quattro giorni di offerte, dal 23 al 26 giugno, rivolte ai clienti Prime. L’edizione 2026 guarda anche all’intelligenza artificiale generativa, chiamata a svolgere un ruolo crescente nell’esperienza di acquisto. A fare da cornice al progetto è Prime Day Festival, un evento gratuito, aperto al pubblico dal 19 al 21 giugno presso il Nauto di Palermo, tra incontri, musica e momenti di intrattenimento.