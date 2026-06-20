Le vacanze siciliane di Dolce e Gabbana per una nuova era del marchio

– Molto prima che la Sicilia diventasse di moda era già al centro della loro moda: oggi Dolce e Gabbana ripartono da lì, in quello che Stefano Cantino, nominato lo scorso aprile co-ceo al fianco di Alfonso Dolce, definisce “il punto di partenza per costruire un nuovo capitolo di business e una nuova epoca”. In passerella oggi, sullo sfondo da cartolina di Taormina, una collezione ispirata alle ‘Vacanze siciliane’, che rappresenta “l’essenza profonda del marchio”, un’identità sottolineata proprio nel momento in cui l’azienda è finita al centro dell’attenzione per le vicende economiche e societarie. “La sfilata è una dichiarazione di intenti – chiosa Cantino – la sintesi di chi siamo e dove vogliamo andare