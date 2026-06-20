Lanciate due molotov contro auto nell’Agrigentino, indagano i carabinieri

Due molotov sono state lanciate contro due auto posteggiate nel piazzale di una villetta di Favara (Agrigento) di proprietà di un pensionato di 69 anni e del figlio di 34. La scoperta dell’intimidazione è stata fatta dalle vittime. Indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona nelle quali si vede uno scooter con a bordo 2 persone accostarsi al cancello della villa e lanciare le bottiglie incendiarie.