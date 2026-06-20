Migranti: in 100 su due gommoni soccorsi nella notte a Lampedusa

Le motovedette della Capitaneria di porto e della guardia di finanza hanno soccorso nella notte 100 migranti arrivati a Lampedusa su due gommoni. Sul primo c’erano 67 persone, fra cui 5 donne una delle quali cieca e 5 minori, provenienti da Costa d’Avorio, Burkina Faso, Eritrea, Etiopia, Gambia, Guinea e Sudan. Sul secondo erano in 33, originari di Bangladesh, Egitto, Eritrea, Somalia e Sudan.

Entrambe le imbarcazioni erano salpate da Garabulli e Abu Kammash, in Libia. I migranti hanno riferito di voler raggiungere Belgio, Francia, Regno Unito e Paesi Bassi. Tutti sono stati portati all’hotspot, dove al momento si trovano 244 persone. Di queste, 55 hanno gia’ completato lo screening previsto dalle nuove direttive del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, mentre 36 sono state fotosegnalate per protezione internazionale.