Promozione. Storico successo 1-0 per il Serradifalco sull’Akragas; la Sommatinese sconfitta ma salva

Nel campionato di Promozione, impresa del Serradifalco che ha sconfitto 1-0 la corazzata Akragas. Gli agrigentini sono stati insidiosi nel primo tempo con Llama, Tripoli e Marrocco, ma nella ripresa è stato il Serradifalco a passare con Castrillo servito in area da Goti che aveva raccolto una rimessa laterale di Giaconia.

L’Akragas, rimasto in dieci per l’espulsione di Unniemi, ha faticato a riprendere in mano la partita e anzi nel finale Maggio ha sfiorato il raddoppio. Per i falchetti di Gianfilippo Di Matteo l’ennesima impresa tra le mura amiche. In precedenza, oltre alla vice capolista Akragas, aveva battuto il Priolo che ha vinto il girone D del campionato di Promozione.

Nell’altra sfida la Sommatinese ha perso 3-1 contro la Pro Ragusa. La squadra di Mauro Miccichè aveva pareggiato il gol di Kodra con Scuderi, ma nel finale i padroni di casa hanno trovato altre due reti che hanno fissato lo score dell’incontro sul 3-1 definitivo. La Sommatinese comunque è salva in quanto la Frigintini ha perso contro il Qal’At di Caltagirone.