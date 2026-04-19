Salute

Promozione. Storico successo 1-0 per il Serradifalco sull’Akragas; la Sommatinese sconfitta ma salva

Redazione 1

Promozione. Storico successo 1-0 per il Serradifalco sull’Akragas; la Sommatinese sconfitta ma salva

Dom, 19/04/2026 - 23:43

Condividi su:

Nel campionato di Promozione, impresa del Serradifalco che ha sconfitto 1-0 la corazzata Akragas. Gli agrigentini sono stati insidiosi nel primo tempo con Llama, Tripoli e Marrocco, ma nella ripresa è stato il Serradifalco a passare con Castrillo servito in area da Goti che aveva raccolto una rimessa laterale di Giaconia.

L’Akragas, rimasto in dieci per l’espulsione di Unniemi, ha faticato a riprendere in mano la partita e anzi nel finale Maggio ha sfiorato il raddoppio. Per i falchetti di Gianfilippo Di Matteo l’ennesima impresa tra le mura amiche. In precedenza, oltre alla vice capolista Akragas, aveva battuto il Priolo che ha vinto il girone D del campionato di Promozione.

Nell’altra sfida la Sommatinese ha perso 3-1 contro la Pro Ragusa. La squadra di Mauro Miccichè aveva pareggiato il gol di Kodra con Scuderi, ma nel finale i padroni di casa hanno trovato altre due reti che hanno fissato lo score dell’incontro sul 3-1 definitivo. La Sommatinese comunque è salva in quanto la Frigintini ha perso contro il Qal’At di Caltagirone.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta