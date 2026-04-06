Palermo, nelle scuole al via il progetto “Noi Ci siamo oggi”

Il Comune di Palermo avvia il progetto “Noi ci siamo oggi”, promosso dall’assessorato all’Istruzione attraverso l’Ufficio Scuole dell’obbligo e contrasto alla dispersione scolastica insieme all’Ufficio del Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e l’IC Scelsa, scuola capofila, finanziato con risorse dedicate alla promozione della legalità. Il percorso sarà scandito da due incontri di comunità aperti alla città: mercoledì 8 aprile “Noi ci siamo oggi – Incontro con i genitori dei Peer Educator”, evento di avvio e presentazione del progetto; giovedì 9 aprile “Noi ci siamo oggi – Giornata dell’ascolto”, momento conclusivo di condivisione dei risultati e delle esperienze maturate nelle scuole.Gli incontri intendono costruire spazi pubblici di confronto tra studenti, scuole, istituzioni e territorio, riconoscendo nella relazione tra pari e nella corresponsabilità della comunità educante gli strumenti fondamentali per la prevenzione delle dipendenze e la promozione della legalità tra i più giovani. Il progetto coinvolge 16 scuole cittadine, con la finalità di avviare un percorso di prevenzione delle dipendenze fondato sull’ascolto, sulla relazione tra pari e sulla promozione della cittadinanza responsabile all’interno di una relazione tra pari. Gli studenti stessi che diventano Educatori dei loro compagni più piccoli.