Il Comune di Palermo avvia il progetto “Noi ci siamo oggi”, promosso dall’assessorato all’Istruzione attraverso l’Ufficio Scuole dell’obbligo e contrasto alla dispersione scolastica insieme all’Ufficio del Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e l’IC Scelsa, scuola capofila, finanziato con risorse dedicate alla promozione della legalità. Il percorso sarà scandito da due incontri di comunità aperti alla città: mercoledì 8 aprile “Noi ci siamo oggi – Incontro con i genitori dei Peer Educator”, evento di avvio e presentazione del progetto; giovedì 9 aprile “Noi ci siamo oggi – Giornata dell’ascolto”, momento conclusivo di condivisione dei risultati e delle esperienze maturate nelle scuole.Gli incontri intendono costruire spazi pubblici di confronto tra studenti, scuole, istituzioni e territorio, riconoscendo nella relazione tra pari e nella corresponsabilità della comunità educante gli strumenti fondamentali per la prevenzione delle dipendenze e la promozione della legalità tra i più giovani. Il progetto coinvolge 16 scuole cittadine, con la finalità di avviare un percorso di prevenzione delle dipendenze fondato sull’ascolto, sulla relazione tra pari e sulla promozione della cittadinanza responsabile all’interno di una relazione tra pari. Gli studenti stessi che diventano Educatori dei loro compagni più piccoli.
Palermo, nelle scuole al via il progetto “Noi Ci siamo oggi”
Lun, 06/04/2026 - 09:02
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