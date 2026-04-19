Nicoletti show al Rallye Elba: Marco domina tra le Due Ruote Motrici e firma una rimonta da campione

Dal Rally Valle del Sosio al palcoscenico nazionale dell’Isola d’Elba, il cognome Nicoletti continua a lasciare il segno. A distanza di pochi giorni dalla brillante prestazione di Carlo, è il fratello Marco a prendersi la scena nell’International Rally Cup, centrando un risultato straordinario al termine di una gara intensa e ricca di colpi di scena.

Un risultato che va ben oltre la semplice vittoria di classe e che certifica, ormai senza più esitazioni, la definitiva consacrazione dei fratelli Nicoletti nel panorama rallystico. Al 59° Rallye Elba, primo appuntamento dell’International Rally Cup 2026, il pilota nisseno Marco Nicoletti, affiancato in abitacolo dalla navigatrice Veronica Modolo, ha costruito una prestazione di altissimo livello, culminata in un poker di successi di categoria: primo posto nel Trofeo Due Ruote Motrici, nella classe Rally4, nel gruppo RC4N e nella classifica Under 25, impreziosito da un significativo 17° posto assoluto.



Una gara tutt’altro che semplice, iniziata con difficoltà legate a uno scarso feeling con la vettura, che avevano inizialmente rallentato il passo dell’equipaggio. Ma è proprio nei momenti più complicati che emergono le qualità dei piloti di spessore: grazie al lavoro meticoloso e determinante del team MotulTech Racing, Nicoletti è riuscito a ritrovare fiducia e competitività, dando vita a una rimonta tanto spettacolare quanto efficace.

Il capolavoro si è concretizzato nelle fasi decisive della competizione, con il pilota nisseno capace di imporsi nelle ultime due prove speciali, ribaltando l’inerzia della gara e conquistando con autorevolezza il vertice delle classifiche di riferimento. Un finale in crescendo che testimonia maturità, gestione e velocità, qualità che oggi lo collocano tra i protagonisti più solidi del circuito.



Se fino a poco tempo fa si parlava di talenti emergenti, oggi la realtà è ben diversa: i fratelli Nicoletti rappresentano una certezza in continua crescita nel panorama rallystico, capaci di competere ad alti livelli e di lasciare un segno concreto gara dopo gara. C’è anche un valore che va oltre il risultato sportivo: il successo di un pilota nisseno in una competizione di questo livello rappresenta motivo di orgoglio per l’intera città e per tutto il motorsport siciliano. Imporsi fuori dai confini dell’Isola, in un contesto altamente competitivo e in una gara storica e prestigiosa come il Rallye Elba, significa portare in alto un territorio e confermare la qualità di una scuola che continua a esprimere talenti di primo piano.

Archiviata con successo la tappa inaugurale dell’IRC 2026, lo sguardo è già rivolto ai prossimi appuntamenti della stagione, con la consapevolezza di avere tutte le carte in regola per continuare a essere protagonisti.

Il calendario dell’International Rally Cup 2026 proseguirà con il Rally Internazionale del Taro (30-31 maggio), seguito dal Rally Internazionale del Casentino (26-27 giugno), prima della chiusura stagionale con il Rally Valli della Carnia (21-22 agosto).