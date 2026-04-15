Montedoro. Lavori all’ufficio postale: resterà chiuso per un mese; servizi assicurati con furgone postale mobile

MONTEDORO. Il sindaco Renzo Bufalino ha reso noto che, per consentire i lavori infrastrutturali previsti dal Progetto Polis, l’ufficio postale di Montedoro resterà chiuso al pubblico. L’ufficio postale sarà temporaneamente trasferito in un furgone postale mobile, posizionato nel cortile dell’aula consiliare / Casa della Donna.

Il servizio sarà attivo e disponibile nei seguenti orari:

• dal lunedì al venerdì: 8:20 – 13:35

• il sabato: 8:20 – 12:35

Presso la sede temporanea sarà possibile svolgere tutte le operazioni normalmente disponibili, comprese quelle relative al ritiro della corrispondenza in giacenza. L’ufficio postale di Montedoro riaprirà dopo 30 giorni, salvo eventuali imprevisti, che saranno tempestivamente comunicati.

Chiedo a tutte e a tutti pazienza e comprensione: si tratta di lavori necessari per migliorare i servizi. Invito inoltre a non intralciare la viabilità, per consentire un accesso più rapido e ordinato al servizio.