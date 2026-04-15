Delia. All’Istituto Suore Francescane incontro sul progetto “Memorie condivise e generAzioni attive”

DELIA. Presso l’Istituto delle Suore Francescane, si è svolto un altro incontro del progetto “Memorie condivise per generAzioni attive”, con la partecipazione dei ragazzi della classe 1°A della scuola secondaria di primo grado e dei loro docenti.

Ancora una volta giovani e meno giovani hanno condiviso ricordi e voglia di scoprire attorno alla “valigia del passato”, che, metaforicamente, ha visto i protagonisti dell’incontro fare un viaggio nel tempo.

Al suo interno i nostri ragazzi hanno rinvenuto una serie di oggetti appartenenti alla quotidianità di un tempo, ormai in disuso ma rappresentativi di come si viveva una volta, dei quali sono state riportate caratteristiche, funzione, origine e, in alcuni casi, anche le leggende popolari che si tramandano su di essi.

A fare da contraltare alla grande partecipazione e curiosità da parte dei più giovani, la voglia di raccontare e condividere i ricordi del passato dei meno giovani, in un viaggio ricco di emozioni.