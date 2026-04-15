Sicilia. Docente colta da malore in classe, il cordoglio dell’assessore Turano

«Mi stringo con sincera partecipazione al dolore della famiglia, degli studenti e dell’intera comunità scolastica del liceo classico Vittorio Emanuele II di Palermo per l’improvvisa e tragica scomparsa della docente Giovanna Somma, venuta a mancare mentre svolgeva il proprio lavoro in classe con i suoi alunni. A loro rivolgo un pensiero speciale affinché possano trovare conforto, in questo momento di profondo turbamento, nella vicinanza di chi li accompagna ogni giorno nel loro percorso di crescita». Lo afferma l’assessore regionale all’Istruzione e formazione professionale Mimmo Turano.