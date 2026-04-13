L’Inner Wheel di Caltanissetta dona un videoproiettore alla cooperativa sociale “Controluce”

Caltanissetta. L’11 aprile l’Inner Wheel di Caltanissetta ha donato un videoproiettore alla Cooperativa sociale “Controluce” che gestisce gruppi di appartamenti siti a San Cataldo destinati ad ospitare persone che hanno avuto o hanno problemi psichiatrici. La Direttrice di tali strutture, la Dottoressa Claudia Giammusso, che ha accolto calorosamente,vinsieme agli operatori, la presidente del club, Nevilia Aquilina e alcune socie, ha sottolineato che,bgrazie a questa donazione, si potrà organizzare un attività di cineforum, ulteriore occasione di svago, ma anche di crescita personale. Come, infatti, ha sottolineato, numerose sono le iniziative svolte a dare sostegno e aiuto agli ospiti al fine di favorirne un loro proficuo reinserimento nella società. L’incontro si è concluso con un momento di convivialità con dolci e bibite offerti gentilmente dagli ospiti della struttura.