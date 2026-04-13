L’I.T.S. Academy di Catania al Centro Direzionale di Contrada Brucazzi incontra gli imprenditori di Gela

Il mondo della formazione che si incontra con le imprese per creare un percorso virtuoso di crescita per tutti. Un dialogo continuo per una visione a 360° delle opportunità della filiera tecnologico professionale con riferimenti normativi e progettazione didattica. L’I.T.S. Academy di Catania ritorna a Gela, presso la sala convegni dell’Irsap in Contrada Brucazzi, per incontrare i rappresentanti delle aziende locali e del resto del libero consorzio comunale di Caltanissetta. Un appuntamento, patrocinato dal comune di Gela e rafforzato dalla stessa presenza del Primo Cittadino Giuseppe Terenziano Di Stefano, che mira a consolidare il sistema residenziale dedicato alle Aziende Partner dell’Accademia ed a quelle che vi vogliono aderire.“Parliamo di un confronto importante con moltissime aziende e con i rappresentanti delle istituzioni – afferma il Direttore dell’I.T.S. Academy di Catania Brigida Morsellino – in futuro non escludiamo di poter creare un distaccamento dell’I.T.S Academy a Gela, un obiettivo che potrebbe concretizzarsi grazie al lavoro di squadra ed alla sensibilità del Sindaco Di Stefano. Il feedback raggiunto oggi si è concentrato sugli importanti risultati che abbiamo ottenuto e che vanno ancora migliorati. Abbiamo fatto un momento di analisi sui punti di forza cercando di riflettere sulle possibili azioni da intraprendere in partnership con le imprese di questo territorio che presenta tantissime potenzialità. Le aziende stanno dimostrando la massima disponibilità e questo è fondamentale per migliorare le nostre performance. Tutti insieme lavoriamo affinchè i giovani possano inserirsi, il prima possibile, nel mondo del lavoro e possano fare esperienze adeguate ai profili in uscita”.