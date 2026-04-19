Incontriamoci in Biblioteca, presentato a Racalmuto il libro “Ocean Drive” di Gianfranco Cammarata

“Sono molto contento per questa ennesima iniziativa che promuove nel territorio regionale una presenza culturale e artistica” – afferma Gianfranco Cammarata, presidente dell’associazione Incontriamoci in Biblioteca. “Ho avuto il piacere di presentare a Racalmuto il mio romanzo Ocean Drive; andarci adesso con l’intero gruppo di lettura è una emozione molto forte. Grazie alla collaborazione di Angela Martorana e Pippo Di Falco andremo a proporre lungo la Via degli Scrittori un’espressione anche al femminile e la accompagneremo con tutte le altre arti, in questo caso con la scultura, la pittura e la musica. Giorno 29 Aprile saremo ospiti alla “Stanza dello Scirocco”, una sala espositiva situata all’interno di Casa Sciascia. Offriremo ai presenti “Le parole rosa. Le parole celeste. Ovvero la storia delle donne nel mondo degli uomini” di Antonella La Monica, la quale ne parlerà con la critica letteraria Enza Spagnolo. Lillo Lombardo proporrà sue sculture e pitture, delle quali parlerà con me, per comprenderne i significati più reconditi. Il violinista Luigi Amico regalerà la sua sensibilità musicale e un virtuosismo che già conosciamo. Porteremo a Racalmuto tutte le nostre altre costanti presenze, per suggerire come la contaminazione dei linguaggi, la miscellanea delle conoscenze culturali e artistiche tende alla creazione di un mondo più bello, assai lontano dalla attuale tristezza e dal profondo dolore che regna in grandi parti della Terra.E porteremo in regalo un’opera del nostro Giovanni Gurrieri”