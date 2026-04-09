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Il DOSES approda a Macfrut 2026: innovazione, tracciabilità e servizi condivisi per la filiera ortofrutticola siciliana

Redazione 3

Il DOSES approda a Macfrut 2026: innovazione, tracciabilità e servizi condivisi per la filiera ortofrutticola siciliana

Gio, 09/04/2026 - 11:49

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Ragusa – Il DOSES (Distretto Ortofrutticolo Sud-Est Sicilia) parteciperà a Macfrut 2026, la fiera internazionale dell’ortofrutta in programma al Rimini Expo Centre dal 21 al 23 aprile. La presenza del Distretto sarà l’occasione per portare all’attenzione del comparto ortofrutticolo nazionale e internazionale il percorso che il DOSES sta compiendo sul fronte dell’innovazione di sistema, attraverso la presentazione del Progetto N.O.D.O Cluster e della visione che sta prendendo forma con la realizzazione del nuovo Centro Distrettuale.Tra i momenti di confronto e dialogo in programma, il convegno “La sfida del DOSES per l’ortofrutta siciliana. Il Cluster per i servizi distrettuali tra innovazione e tracciabilità di filiera”, in calendario il 22 aprile 2026 alle ore 14:30 presso la Post-Harvest Arena, Padiglione D2. L’evento sarà l’occasione per illustrare il progetto N.O.D.O Cluster e il percorso avviato per la realizzazione del Centro Distrettuale, una piattaforma logistica e digitale per la condivisione di beni e servizi tra le imprese associate, che punta a dotare la filiera del Sud-Est Sicilia di strumenti condivisi per rafforzarne la competitività sui mercati europei e internazionali.Il Distretto accoglierà visitatori, buyer e istituzioni al Padiglione D1, Stand 025, con la partecipazione delle imprese associate: F.lli Parlagreco, Serra Archimede, Verde Mediterraneo e Koltura. «Macfrut è ogni anno un’occasione di confronto reale con il mercato, con le tendenze e con gli altri attori della filiera. Partecipiamo con l’obiettivo di portare la nostra visione e, allo stesso tempo, raccogliere stimoli utili per continuare a crescere» – dichiara Antonino Di Paola, Presidente del DOSES. «La filiera ortofrutticola siciliana sta cambiando rapidamente e il Distretto sta rispondendo con strumenti e soluzioni concrete. Portare queste novità a Macfrut significa misurarle con la realtà di un mercato internazionale in continua evoluzione, e questo per noi è un passaggio importante» – aggiunge Gianni Polizzi, Direttore del DOSES. Il DOSES (Distretto Ortofrutticolo Sud-Est Sicilia) è un insieme di aziende fra di loro integrate da un sistema di relazioni produttive, tecnologiche o di servizio. Con oltre 3.000 ettari coltivati, più di 170 imprese e un fatturato aggregato superiore ai 450 milioni di euro, rappresenta uno dei principali distretti ortofrutticoli del Mezzogiorno.

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