Gela, torna il Salone del Libro: tre giorni tra autori, laboratori e cultura diffusa

Dal 16 al 18 aprile Gela ospiterà la quarta edizione del Salone del Libro – “La parola ai libri”, un appuntamento ormai consolidato che cresce per qualità e partecipazione. Tre le location coinvolte: Macchitella Lab, l’Istituto Comprensivo “Giovanni Verga” e il Teatro Eschilo, a conferma di una manifestazione diffusa che abbraccia l’intera città.

Saranno complessivamente 40 gli autori protagonisti, con un’offerta letteraria ampia e trasversale, rivolta a tutte le fasce d’età: dai più piccoli agli adulti. Accanto agli incontri con gli scrittori, spazio anche alla creatività con 8 laboratori tematici e di scrittura, oltre a un’area aperta dedicata al confronto diretto con i lettori, dove sarà possibile presentare, commentare e recensire opere letterarie.

L’evento nasce da un importante lavoro di squadra guidato dall’Istituto “Verga”, diretto da Viviana Aldisio, con il patrocinio del Comune di Gela – Assessorato alla Cultura guidato da Peppe Di Cristina – e il supporto di Impianti SRR Ato 4 Cl Sud, l’Assemblea Regionale Siciliana e di numerosi sponsor privati.

Gli autori e l’offerta culturale

Il programma evidenzia un livello qualitativo in crescita, con la presenza di autori affermati e nuove voci del panorama editoriale. Tra i nomi di rilievo figurano Andrea Franzoso, impegnato su temi sociali e civici, e Barbara Bellomo, autrice di narrativa contemporanea, e Annamaria Zizza. Presenti anche Marco Pappalardo e Salvatore Falzone, insieme a numerosi scrittori legati al territorio e alla cultura siciliana come Valeria Lopis o Raffaella Di Rosa e Nunzio Di Gennaro.

Ampio spazio alla letteratura per ragazzi, con autori molto apprezzati nel mondo della scuola come David Conati, Gianni Caputo, Grazia Gugliormella e Simone Guastella, protagonisti di incontri educativi e formativi. Non mancano contributi originali e linguistici come quello di Marina Castiglione, dedicato alla valorizzazione del siciliano, e momenti di narrazione popolare con Alfio Patti. Saranno coinvolti 400 studenti di scuole della provincia ed in particolare 200 di Niscemi e 20 Club Services.

Il programma si distingue per la varietà dei generi: narrativa, saggistica, letteratura per l’infanzia, storia, tradizioni locali e temi sociali, offrendo così un’esperienza culturale completa e inclusiva.

Laboratori e partecipazione attiva

Otto i laboratori previsti, focalizzati su ambiente, lettura, arte e scrittura creativa, pensati per stimolare la partecipazione attiva dei giovani. Tra questi, percorsi su educazione ambientale, storytelling e convivenza civile.

Completa l’offerta lo spazio “Ti presento il mio libro preferito”, un’area aperta al pubblico che diventa luogo di condivisione e dialogo diretto tra lettori.