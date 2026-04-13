Gela, attentato incendiario all’assessore Luigi Di Dio: la solidarietà del M5S

Palermo 13 aprile 2026 – “Esprimiamo ferma condanna sull’atto intimidatorio ai danni dell’assessore ai lavori pubblici di Gela Luigi Di Dio. L’incendio appiccato davanti all’abitazione dell’assessore testimonia la viltà di certi soggetti probabilmente infastiditi dall’opera di ripristino della legalità dell’assessore Di Dio e di tutta la giunta Di Stefano. All’assessore e ai suoi familiari giunga anche la nostra piena e totale solidarietà”. Lo dichiarano il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle e vice presidente dell’ARS, Nuccio Di Paola ed i senatori del M5S Ketty Damante e Pietro Lorefice a proposito dell’attentato incendiario davanti all’abitazione dell’assessore comunale di Gela Luigi Di Dio, avvenuto nelle scorse ore.