Finale Play Off girone F di 2^ Categoria. L’Atletico Nissa sconfitto 2-0 dalla Valguarnerese: la risolvono Restivo e Aglialoro

Nella finale play off del campionato di Seconda categoria, girone F, la Valguarnerese ha battuto 2-0 l’Atletico Nissa. Una partita, quella disputata a Calascibetta, che è stata decisa da due calci di punizione.

Il primo lo ha messo a segno Restivo al 21′ , mentre il secondo lo ha segnato Aglialoro sul finire della prima frazione di gioco. L’Atletico Nissa, ovviamente, a seguito di queste due prodezze della squadra avversaria, ha provato a rimettere in sesto il risultato ma non c’è riuscita.

Alla fine i nisseni hanno dovuto, loro malgrado, uscire sconfitti dal campo sportivo di Calascibetta contro una Valguarnerese che, nel suo insieme, ha disputato una prestazione meritoria. Resta l’amaro in bocca ai nisseni per una finale sfuggita di mano a seguito anche delle rinunce a due elementi importanti del centrocampo come Gomez e D’Anna.

Un vero peccato per l’Atletico Nissa che ha disputato una stagione eccellente grazie anche all’impegno profuso dal presidente Salvatore Messina e dalla dirigenza, ma anche grazie al tecnico Giacomo Serafini che ha dimostrato di possedere qualità tecniche importanti che hanno permesso all’Atletico Nissa di arrivare sino fondo anche grazie ad una rosa di giocatori che ha sempre cercato di dare il massimo.