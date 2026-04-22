Farmacie, progetto ReMed Mandelli (Fofi): “Da sempre attenti a sostenibilità ambientale”

(Adnkronos) – "Il ruolo del farmacista è cambiato molto in questi anni, soprattutto dopo la pandemia, così come è cambiata la sua posizione all'interno del Servizio sanitario nazionale. Oggi funge da raccordo naturale con i cittadini. In questo senso il suo impegno non si limita più solo nel dare risposte tipiche della sua professionalità, ma si espande a un concetto circolare di recupero poiché da sempre i farmacisti sono molto attenti alla sostenibilità. Non pensano solamente alla salute del cittadino, ma anche a tutto quanto può essere utile in ottica ambiente". Lo ha detto Andrea Mandelli, presidente Fofi – Federazione Ordini dei farmacisti italiani, nel corso dell'incontro con la stampa, oggi a Roma nell'Earth Day, in cui si sono commentati i risultati ottenuti da progetto ReMed, il programma di collaborazione pubblico-privato che si colloca nel quadro della strategia 'Circular for Zero – the new era' di Novo Nordisk, realizzato in collaborazione con Anci. Dopo la fase pilota avviata nel 2024, l'iniziativa – che raccoglie le penne da insulina usate per il riciclo dei materiali – prevede di espandersi oltre le 14 città italiane attualmente coinvolte. "L'impegno dei farmacisti è tradizionalmente massimo in queste iniziative", sottolinea Mandelli. ReMed "sarà ancora una volta l'occasione per dimostrare il ruolo fondamentale di questi professionisti nella società".

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