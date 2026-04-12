Entro il 16 aprile le domande a Casa Rosetta per 51 posti di volontari nel Servizio Civile Universale

CALTANISSETTA. È stato prorogato a mercoledì 16 aprile alle ore 14, il termine per la presentazione delle domande per l’ammissione all’edizione 2026-27 del Servizio civile universale, che nelle strutture di Casa Rosetta prevede l’inserimento di 51 giovani in tre diversi progetti che coprono ambiti fondamentali dell’intervento sociale. Il progetto “Libera la vita”, dedicato alle dipendenze patologiche, ha 19 posti disponibili e sarà realizzato nelle sedi di Caltanissetta, Partinico e Caltagirone; il progetto “SuperAbile”, rivolto all’area della disabilità, mette a disposizione 26 posti presso le sedi operative di Caltanissetta, Mussomeli, Mazzarino e Riesi; mentre il progetto “Comunità Insieme”, dedicato ai minori, offre 6 posti disponibili e si svolgerà nelle sedi operative di Roma e Ragusa.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in modalità online attraverso il sito ufficiale casarosetta.it. dove i giovani interessati trovano anche le indicazioni utili e il link per la corretta compilazione e l’invio della candidatura. Per accedere alla piattaforma è necessario essere muniti di SPID, requisito indispensabile per completare la procedura. Il servizio civile dura un anno, prevede un impegno di 25 ore settimanali, e una remunerazione mensile di 519,47 euro.

A ciò si aggiunge un vantaggio concreto previsto dalla normativa vigente: coloro che portano a termine il Servizio Civile Universale beneficiano della riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici, un’opportunità significativa per chi intende intraprendere un percorso lavorativo nella pubblica amministrazione. Attraverso questi percorsi i volontari saranno accompagnati da operatori esperti e coinvolti in attività educative, riabilitative e sociali che rappresentano un’occasione concreta di apprendimento sul campo e di crescita umana. Il Servizio Civile Universale presso Casa Rosetta si conferma così un’esperienza capace di unire formazione, impegno e prospettive future, offrendo ai giovani l’occasione di mettersi in gioco, acquisire competenze e contribuire attivamente al benessere della comunità.