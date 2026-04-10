Enna, al teatro Neglia la celebrazione del 174° della Polizia di Stato

Nella mattinata odierna, presso il Teatro Comunale F. P. Neglia di Enna, ha avuto luogo la cerimonia celebrativa del 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato che ha visto l’intervento delle massime autorità civili e militari.

La manifestazione è stata preceduta dalla deposizione presso il complesso della Polizia di Stato G. B. Giuliano di Enna bassa di una corona in onere ai caduti da parte del Questore e del Prefetto di Enna.

La giornata ha costituito un momento di riflessione e di condivisione dei valori che da sempre guidano la Polizia di Stato: legalità, dedizione e impegno al servizio dei cittadini. L’anniversario non serve solo a ricordare la storia e l’impegno quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, ma è un’occasione per ribadire che la sicurezza è un bene condiviso con l’intera collettività. L’operato delle Forze di Polizia, infatti, necessita della collaborazione tra le Istituzioni e della fiducia dei cittadini.

Nel corso della cerimonia, il Questore di Enna, dott. Cono Incognito, ha illustrato le innumerevoli operazioni di polizia giudiziaria conclusesi positivamente nel corso dell’anno relative ai reati di rapina, estorsione, associazione a delinquere di tipo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi e truffe soprattutto ai danni degli anziani. L’impegno degli operatori di Polizia nel corso dell’anno, inoltre, ha riguardato il governo e alla gestione dell’ordine pubblico, attraverso cui è stato garantito il regolare svolgimento delle manifestazioni pubbliche di carattere religioso, politico e sportivo.

Con riferimento all’attività della polizia amministrativa, sociale e dell’immigrazione sono state rilasciate n. 93 licenze di pubblico spettacolo, ex art. 68 TULPS, sono stati rilasciati n. 154 porti di fucile per uso caccia e tiro a volo, nonché 9 nulla osta per l’acquisto di armi. Sono stati diffidati n. 34 detentori di armi per la produzione di idonea certificazione medica, rottamate n. 49 armi e ritirate 33 armi destinate alla rottamazione. Inoltre, sono stati rilasciati n. 2605 passaporti.

In relazione all’attività di controllo del territorio, invece, sono stati eseguiti n. 140 interventi per soccorso pubblico, sono state denunciate n. 300 persone nel corso dell’anno, identificati 21.234 soggetti e controllati 8.366 veicoli.

Con riguardo all’attività della Divisione Anticrimine nel corso dell’anno sono stati emessi n. 41 ammonimenti, di cui n. 32 per violenza domestica e n. 9 per atti persecutori. Sono stati adottati inoltre 11 DASPO, di cui n. 3 c.d. sportivo, e n. 8 c.d. daspo willy. In relazione alle misure di prevenzione tipiche, invece, sono stati adottati 51 provvedimenti, di cui n. 28 avvisi orali e n. 23 fogli di via obbligatori. Sono state altresì avanzate n. 5 proposte per l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, di cui n. 2 accolte e n. 3 in attesa di determinazione. La Divisione, costantemente impegnata nell’analisi della criminalità della provincia, ha intercettato i fenomeni delinquenziali più preoccupanti agendo in via preventiva.

Meritevole è stata l’attività svolta dalla Sezione Polizia Stradale, che ha identificato 10124 persone, controllato 8116 veicoli, rilevato più di 200 incidenti e ritirato circa 165 patenti. La Sezione Operativa per la sicurezza cibernetica, invece, ha trattato n. 73 procedimenti per i reati di truffa e frode informativa, denunciato 23 persone per i medesimi reati, eseguito n. 4 perquisizioni per i reati di divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico e monitorato più di 257 spazi virtuali al fine di prevenire l’attività illecita di tipo estremistico.

Un plauso particolare, infine, è stato rivolto all’Associazione Nazionale Polizia di Stato che, pur essendo un’associazione composta da personale della Polizia di Stato anche in quiescenza, è riuscita grazie all’entusiasmo e all’impegno del suo presidente Massimo BRUGOGNONE a coinvolgere la comunità ennese nelle varie attività. Ha presenziato alla festa anche una rappresentanza del neo-reparto a cavallo dell’associazione, da oggi a disposizione della comunità per le esigenze di sicurezza.

Nel rinnovare il proprio impegno al servizio della collettività, la Polizia di Stato continua ogni giorno a dimostrare dedizione, professionalità e vicinanza ai cittadini.