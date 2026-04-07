Caltanissetta, “Un Viaggio di Cuore e di Impegno”: sabato 11 aprile l’evento conclusivo del percorso formativo promosso dall’Avo

Si concluderà sabato 11 aprile 2026, presso la suggestiva cornice della Sala degli Oratori di Palazzo Moncada, il percorso formativo promosso dall’AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) di Caltanissetta ODV. L’incontro, dal titolo evocativo “Un Viaggio di Cuore e di Impegno: Dal Primo Giorno ad Oggi”, avrà inizio alle ore 10:00. L’evento rappresenta il culmine di un intenso ciclo di lezioni e testimonianze volto a preparare i nuovi volontari alla delicata missione del servizio ospedaliero. Sarà un’occasione per ripercorrere le tappe fondamentali del corso, condividere le emozioni maturate durante la formazione e accogliere ufficialmente chi ha scelto di donare il proprio tempo a supporto degli ammalati e delle persone in difficoltà.

Il volontariato non è solo un atto di generosità, ma un impegno costante che richiede preparazione ed empatia. Questo incontro celebra la crescita di una comunità che ha deciso di non restare indifferente e di mettersi al servizio del prossimo.Oltre alla celebrazione del percorso formativo, l’AVO Caltanissetta coglie l’occasione per ricordare l’importanza della solidarietà concretae le varie iniziative realizzate da giugno ad oggi.La cittadinanza, la stampa e le autorità locali sono invitate a partecipare a questo momento di condivisione e crescita sociale.