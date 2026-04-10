Caltanissetta, torna la Seiken Cup: il 12 aprile al Pala Cannizzaro la seconda edizione del torneo di arti marziali

Dopo il successo della prima edizione, che ha visto la partecipazione di un centinaio di atleti provenienti da tutta la Sicilia, torna a Caltanissetta la Seiken Cup, giunta quest’anno alla sua seconda edizione. L’appuntamento è fissato per domenica 12 aprile 2026, a partire dalle ore 9.30, presso il Pala Cannizzaro, che ospiterà una giornata interamente dedicata agli appassionati di Kickboxing, Muay Thai, MMA e Grappling. L’evento, a ingresso gratuito, offrirà un’intera giornata di sport e spettacolo, con incontri tra atleti provenienti da diverse scuole e discipline, confermandosi come un importante momento di confronto sportivo e di aggregazione per il territorio.

La manifestazione è organizzata dal Maestro Adriano Tripoli, istruttore di Kickboxing presso la Fight Club di Caltanissetta, da anni impegnato nella promozione e diffusione delle arti marziali, contribuendo alla crescita di una cultura sportiva fondata su rispetto, disciplina e sana competizione.Un sentito ringraziamento va al Comune di Caltanissetta per la disponibilità e la concessione del Pala Cannizzaro. Gli organizzatori invitano tutta la cittadinanza a partecipare numerosa, per vivere insieme una giornata di sport, passione e condivisione, sostenendo gli atleti e celebrando i valori positivi della sana competizione.