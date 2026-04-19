Caltanissetta. Scacchi, Christian Chieffalo vince la terza tappa del Grand Prix

Buona partecipazione nella terza tappa del Grand Prix L’Alfiere 2026, disputatasi sabato 18 aprile, che ha visto la presenza di ben 36 giocatori provenienti dalle province di Caltanissetta, Agrigento ed Enna.

A imporsi è stato Christian Chieffalo, autore di un’ottima prova conclusa con 6 punti su 7. Decisivo lo spareggio tecnico, che gli ha permesso di superare Franco Bruno, anch’egli fermo a quota 6 punti e classificatosi al secondo posto. Sul terzo gradino del podio si è piazzato Marco Del Vivo con 5,5 punti.

Numerosi anche i premi di categoria assegnati: tra gli Under 18 con Elo FIDE si è distinto Gaetano Sorce, mentre nella categoria Under 18 senza Elo il primo posto è andato a Simone Ponzo. Tra gli Under 12 ha prevalso Lorenzo Lo Conte, nella categoria NC senza Elo il migliore è stato Giuliano Torregrossa. Il premio femminile è stato conquistato da Maria Lalomia, mentre tra gli Over 60 si è imposto Carmelo Palumbo.

Dopo tre tappe, la classifica generale del Grand Prix vede in testa Ottavio Messina con 45 punti, seguito da vicino da Christian Chieffalo a quota 44. Più staccato, al terzo posto, Andrea Mirenda con 33 punti.

Il circuito continua a riscuotere un ottimo successo: nelle prime tre tappe sono stati infatti 74 i partecipanti complessivi, provenienti da diverse realtà del centro Sicilia. Un dato che conferma l’apprezzamento per la formula itinerante e aperta a tutti.

Un ringraziamento speciale va al Ristorante/Pizzeria “Spignattare”, che ha ospitato la manifestazione offrendo un ambiente accogliente e ideale per lo svolgimento dell’evento.

La tappa si è rivelata anche un’importante occasione di preparazione in vista del 2° Festival di Scacchi “Città di San Cataldo”, in programma dall’8 al 10 maggio nella Sala Borsellino del Comune di San Cataldo.