Caltanissetta. Risiko Club Ufficiale, all’Eclettica Street Factory ecco i vincitori ai tavoli del terzo turno

CALTANISSETTA. Presso Eclettica Street Factory, in una serata primaverile (tanto da indurre una parte dei giocatori a giocare all’aperto), si è giocato il terzo turno del XXIII° torneo interno (campionato periodico) valido per il Ranking Nazionale e per il Ranking interno Eclettica.

Ventidue le giocatrici e i giocatori iscritti, diciassette i partecipanti alla serata divisi in quattro tavoli, tre composti da quattro giocatori ed uno da cinque.

Questa la composizione dei tavoli: tavolo 1: Salvatore Pecoraro, Fabrizio Butera, Gioele Gulizia e Andrea Kiswarday; tavolo2: Maria Pia Matraxia, Gabriele Taschetti, Vincenzo Falzone e Giancarlo Ciulla; Tavolo 3: Maurizio Giunta, Martino Brucato, Lillo Maira e Michele Cammarata; tavolo 4: Giulia Gulino, Mariella Brucculeri, Claudio Lombardo, Armando Turturici e Luigi Tricoli.

Alla fine dei “combattimenti” con spostamenti di carri armati, rigorosamente di plastica, e rotolio di dadi hanno vinto i loro rispettivi tavoli: Andrea Kiswarday, Maria Pia Matraxia, Michele Cammarata e Armando Turturici.

In classifica svetta in prima posizione Andrea Kiswarday seguito da Luigi Tricoli e Maria Pia Matraxia.

Nel Fanta Risiko la serata ha visto la vittoria di Alessandro Ciulla, seguito da Andrea Kiswarday, Vincenzo Falzone e Maurizio Giunta.

Domenica prossima una folta delegazione di giocatori del Club nisseno sarà presente a Messina per la seconda tappa del Campionato Regionale Individuale che vede, nella classifica provvisoria, primo Andrea Kiswarday, vincitore della tappa di Palermo e già, in virtù di questa vittoria, qualificato alla fase finale che si terrà a Siracusa nel mese di novembre. L’anno scorso il titolo di Campione Regionale è andato A Maria Pia Matraxia socia e giocatrice del Risiko Club “Eclettica”.