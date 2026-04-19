Caltanissetta, Qal’at Song Contest: chiuse le iscrizioni, oltre 100 candidature per la prima edizione

Si sono ufficialmente chiuse le iscrizioni alla prima edizione del QAL’AT Song Contest, il nuovo progetto dedicato alla scoperta e valorizzazione della musica emergente in Italia. La fase di preiscrizione ha registrato un risultato significativo, superando le 100 candidature provenienti da artisti e progetti musicali interessati, da tutta l’Italia, a mettersi in gioco in un contesto professionale e orientato alla crescita.

È attualmente in corso la prima fase di selezione, durante la quale l’organizzazione con professionisti del settore, sta valutando i brani ricevuti per individuare i progetti più in linea con l’identità artistica del contest. Gli artisti selezionati verranno contattati nei prossimi giorni per accedere alla fase due, dedicata al completamento dell’iscrizione. Il percorso porterà alla selezione dei 16 finalisti, che avranno l’opportunità di esibirsi dal vivo il 15, 16 e 17 maggio nella prestigiosa cornice del Palazzo Moncada – Teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta.

Ma QAL’AT Song Contest si distingue per un approccio che va oltre la semplice competizione: tutti gli artisti che accederanno alla fase due e completeranno l’iscrizione parteciperanno a un programma di 7 masterclass formative che riguarderanno diversi aspetti, dalla produzione musicale a diritti d’autore al marketing musicale, si terranno durante i giorni del contest e saranno tenute da professionisti del settore musicale. L’obiettivo del progetto è quello di creare un ambiente concreto di crescita, confronto e opportunità, offrendo agli artisti strumenti reali per sviluppare il proprio percorso artistico.

QAL’AT Song Contest si inserisce così nel panorama degli eventi dedicati alla nuova musica come una piattaforma capace di unire selezione, formazione e visibilità, con uno sguardo attento alla qualità e all’evoluzione degli artisti. Seguire gli aggiornamenti tramite i profili social e il sito ufficiale www.qalatsongcontest.it dove a breve verra pubblicata la sessione per i “volontari”, dedicata a tutti coloro che vogliono collaborare e esse parte del team.

Essere volontari significa vivere un esperienza, vivere un evento musicale nazionale da dentro, lavorare a contatto con artisti e professionisti del settore, acquisire esperienza concreta, entrare in una rete di persone che condividono lo stesso progetto. E per chi dimostrerà impegno e affidabilità, ci sarà la possibilità di proseguire il percorso ed entrare nello staff di produzione nelle future attività. A breve troverete sul sito anche il programma completo dei tre giorni con ospiti e attività aperte a tutti.